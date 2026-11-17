Izjednačio je prvi reket Francuske Artur Fis svoj karijerni skor sa fenomenalnim mladim teniserom Rafaelom Hodarom na 2-2 u meču koji je imao neuporedivo veću važnost nego svi koje su do sada (ove godine) odigrali, ali je za konačnih 4-6, 6-2, 6-2 u korist (novog) pulena Gorana Ivaniševića bilo potrebno itekako puno truda na terenu i iz njegovog boksa.

“Početak drugog seta bio je prekretnica, jer sam se upregao da odgnam frustraciju iz prvog i pronađem način da rešim probleme. Rani brejk mi je pomogao da sredim svoje emocije, posle čega sam zaigrao znatno bolje – i na kraju sam zadovoljan prikazanim danas”, uvodi nas u razgovor sa medijima trijumfalni Fis.

Da li se sećaš poslednje pobede jednog Francuza na Završnom Mastersu – Congine protiv Berdiha 2011 – i kakav je osećaj ostvariti ovo za svoju zemlju?

“Veoma sam srećan što sam pobedio i za Francusku, ali je pre svega ovo pobeda za mene samog. Ako kažete da je prošlo dosta vremena otkako je poslednji Francuz pobedio na ovom turniru, onda sam vrlo svestan da to znači puno i za moju zemlju. Iskreno, ne razmišljam puno o tome kada kročim na teren, već o tome kako da dobijem meč. Srećan sam zbog pobede i već usmeren i usredsređen na meč (protiv Zvereva) u četvrtak”, dodaje on.

Šta se desilo u prvom setu – koji si odlično započeo, pa onda izgubio kontrolu nad njegovim tokom?

“Dobro pitanje, stvarno ne znam odgovor – a zbog toga sam se malo i naljutio na samog sebe. Iskreno, imao sam osećaj da donekle kontrolišem razmene sa osnovne linije, ali mu čestitam jer je odservirao veoma dobro u nekim važnim trenucima. Pri rezultatu 5-4 odigrao je odličan gem, sa nekoliko dobrih razmena, i u tim momentima bio bolji teniser. Bio sam nezadovoljan svojim servisom, ali sam znao da ću imati šanse ako budem nastavio da igram barem na tom nivou, ako ne i bolje. Stekao sam prilike, iskoristio ih – a to je najvažnije, i uprkos takvom početku sam prilično zadovoljan načinom na koji sam završio meč”, odgovara .

Šta je tačno uveo u svoju igru u tim momentima, da li je ubacio malo više raznovrsnosti u udarce i počeo jače da udara iz forhenda? Koliko je Ivanišević uticao na tebe tad?

“Postavili ste mi više pitanja (smeh), ali – da počnemo: brejk u prvom setu je došao pomalo iznenađujuće, jer sam bio fokusiran da ga odvedem u taj-brejk, s obzirom na to da sam se odlično osećao pri svom servisu, iako u prvom setu nisam imao mnogo pogođenih prvih servisa. Iako sam izgubio taj deo igre, do tada sam se odlično osećao. Generalno, dobro su funkcionisali i forehend i bekhend, ali mislim da sam igrao malo previše u istom ritmu. Rafa je neverovatan igrač, i kad uhvati svoj ritam, jedan je od najboljih na svetu. Zato sam pokušao da kombinujem, da pronađem način da se prilagodim, da budem malo agresivniji, pa onda malo defanzivniji, i da ga nateram da se kreće. U suprotnom, ako ja budem taj koji trči, izgubiću mnogo poena, i zato sam malo adaptirao igru. Goran mi je svakako puno pomogao, ukazivao na to da treba da pokrijem sve uglove, da više kombinujem različitih udaraca i uvedem varijacija na servis. U tome sam i uspeo, pogodio više sjajnih forhenda – i zbog svega toga sam dosta zadovoljan sobom na kraju”, ističe Artur.

Da li ćeš – uz iskustvo povreda iz ove sezone – možda biti malo izbirljiviji i igrati manje turnira, ili želeti da nadoknadš ono što si propustio?

“Mislim da je cilj na turneji da igraš što manje turnira – a da na njima budeš što uspešniji. Kada bih mogao - kao Janik – da uvek idem do finala, to bi bilo super, i ne bih morao previše da brinem o rasporedu. Cilj je da igraš najveće događaje - sve Masterse 1000, možda dva-tri turnira serije 500 i budeš najbolji mogući na Slemovima. Naravno, kada počneš da ispadaš u prvim kolima, moraš da se prilagođavaš. Iako nisam još razgovarao o narednoj sezoni sa timom, cilj je da igram što manje mogu, a da doguram što dalje. Time bih sačuvao svoje telo, i važno je da i na taj način vodim računa o njemu”, zaključuje Artur Fis po ostvarenoj važnoj pobedi protiv Hodara.