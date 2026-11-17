Dvadesetogodišnji Rafael Hodar je osvetlao obraz svetskog tenisa i još jednom pokazao da su vrhunska iznenađenja u “belom sportu” itekako moguća.

U aktuelnoj sezoni 2026. ostvario je istorijski proboj na ATP turneji, započevši godinu sa 168. mesta i ušavši u svetskih Top 10 za samo 287 dana od svog debija, čime je postavio novi rekord najbržeg uspona do elitne selekcije profesionalnog tenisa.

1/6 Vidi galeriju Hodar - Šapovalov, Masters u Sinsinatiju Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Svoju prvu ATP titulu osvojio je na turniru u Marakešu, a tokom izuzetne sezone igrao je i finala na ATP 500 turniru u Vašingtonu i Mastersu 1000 u Šangaju.

Na Grend Slem nivou zabeležio je najbolji rezultat plasmanom u četvrtfinale Rolan Garosa, uz zapažene nastupe i na ostalim najvećim turnirima. Krunu ove debitantske godine predstavljao je plasman na Završni Masters u Torinu, čime je postao prvi teniser u istoriji koji se kvalifikovao za ovo takmičenje u ovoj fazi karijernog razvoja.

Iako su se njegovi obožavateji potajno nadali da u njemu ima još iskri za iznenađenje u Torinu, Hodar je porazom protiv Fisa u 3 seta postao prvi igrač koji je eliminisan iz daljeg takmičenja. Da li je glavni razlog za to ipak bio – umor posle iscrpljujuće sezone istorijskog proboja?

“Prvi set danas je bio veoma neizvestan, jer smo obojica odigrali na visokom nivou – ali sam onda popustio, na šta je uticala i fizička sprema. Kada na ovakvom turniru oborite svoj nivo, ne očekujte da će to učiniti I vaš protivnik – već da će odigrati stabilno do njegovog kraja. Ovi porazi nisu način na koji sam želeo da završim sezonu, ali ću iz nje svakako izvući pozitivne stvari iz ove sezone. Kao što ste rekli, bila je veoma duga, i očigledno je da treba da se resetujem, oporavim i odmorim za sledeću”, odgovara “novi Rafa”.

Da li mislite da je podloga na ovom turniru previše brza, s obzirom na vaš trenutni standardni nivo igre?

“Ne, mislim da je podloga podjednaka za svakog učesnika, i ne treba da tražim izgovore u terenu”, dodaje on, i vraća se na temu fizičke iscrpljenosti:

“Sada mi je bolje, ali mi je bilo teško tokom meča i osećao sam da ne mogu da budem konkurentan - posebno u poslednja dva seta. Ipak, svima se to desi na turneji pre ili posle, jer igramo toliko mnogo mečeva. Mislim, to je normalno i to je stvar sa kojom moramo da se nosimo, da idemo dalje i razmišljamo šta možemo da učinimo da sprečimo ovakve situacije”, prenosi medijima Hodar posle ovog poraza.

Poslednji meč koji bi trebao da odigra u Torinu će biti protiv Bena Šeltona u četvrtak, pa se nadamo da neće biti sprečen da u njemu nastupi usled ovih problema.