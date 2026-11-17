Legenda među teniskim stručnjacima rado deli svoje mišljenje i ocene o zbivanjima na turneji, kao što su objavljena saradnja između Bena Šeltona i Huana Karlosa Ferera, odnosno šanse Karlosa Alkaraza na aktuelnom Završnom Mastersu.

U razgovoru za španski Radio Estadio, Nadal ističe da je Alkaraz upravo najveći favorit za osvajanje svoje prve titule u Torinu, a da bi jedino veoma inspirisani Šelton ili Zverev mogli da prirede iznenađenje .

„Vidim Alkaraza kao izrazitog favorita u Torinu; mislim da niko u njegovoj grupi ne može da ga pobedi. Zapravo, jedino bi veoma inspirisani Šelton ili Zverev mogli bi da ga spreče da postane šampion“, kaže Nadal, dodavši da je španska reprezentacija sa Alkarazom i Hodarom (čak i bez Fokine, koji se jutros povukao zbog umora) prvi favorit za osvajanje “salatare” u Dejvis Kupu sledeće nedelje.

Zamoljen da prokomentariše prelazak Huan Karlosa Ferera u stručni štab Bena Šeltona – odnosno odlazećeg selektora Španije Davida Ferera u tim Kaspera Ruda – koga odlično poznaje kao štićenika “Akademije Rafa Nadal” koju trenutno vodi – Nadal se veoma pozitivno izjašnjava tim povodima, uz informaciju koja “raspiruje maštu”:

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“Oba poteza mi najavljuju uspeh. Verujem da David može mnogo da pomogne Kasperu, a moj osećaj je da će Huan Karlos uneti mnogo reda u Šeltonovu igru. Znao sam da on traži trenera jer je stupio u kontakt sa Rafaelom. Sheltonov otac Brajan mu je tražio mu savet, ništa više“, ističe Toni Nadal.

Iz ovoga bi moglo da se zaključi da je Rafael Nadal usmerio Brajana Šeltona ka ostvarenju saradnje sa Huanom Karlosom Fererom ili je, u najmanju ruku, ukazao na nužne promeme kako bi još više unapredio svoju igru. Bilo kako bilo, svetski tenis ne može bez prezimena Nadal – pa će biti zanimljivo ispratiti vesti iz Manakora i tokom naredne sezone…