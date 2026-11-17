Prvi teniser sveta pobedio je posle sat i 36 minuta.
Tenis
ZVEREV RAZNEO AMERIKANCA: Nemac overio polufinale Završnog mastersa
Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale Završnog ATP turnira u Torinu, pošto je pobedio četvrtog igrača sveta Amerikanca Bena Šeltona posle dva seta, 6:2, 7:6, u meču drugog gola Grupe "Džon Mekinro".
On je u prvom setu dva puta oduzeo servis Šeltonu i poveo u meču.
U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Zverev dobio 7:4.
Zverev ima obe pobede, a Šelton pobedu i poraz i da bi zadržao šanse za plasman mora da pobedi Španca Rafaela Hodara u trećem kolu.
Hodar ima dva poraza, nakon što ga je ranije danas pobedio Francuz Artur Fis 6:4, 2:6, 2:6.
(Beta)
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