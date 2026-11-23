Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Razvod čuvenog sportskog para Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera sredinom prošle godine bio je jedan od najpraćenijih svetskih priča.

Tokom devetogodišnjeg zajedničkog života, koji je u javnosti važio za simbol skladnog braka, Ana i Bastijan postali su roditelji troje dece.

1/13 Vidi galeriju Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

Pažnju javnosti posebno su izazvale su tvrdnje da je nekadašnja najbolja teniserka sveta bila spremna da oprosti suprugu navodno neverstvo sa izazovnom Bugarkom Silvom Kapitanovom, i pruži mu drugu šansu, prvenstveno zbog njihove trojice sinova.

Nemački magazin "Bunte", koji je prvi i lansirao priču o razvodu, objavio je da je Ana želela da pređe preko svega i nastavi zajednički život, štiteći porodicu i decu.

Prema tvrdnjama ovog lista, Švajnštajger je navodno odbio njenu ponudu, jer je želeo da nastavi život drugim putem.

Istina je, međutim, drugačija.

Krajem avgusta 2025. godine, Ana Ivanović je preko svog advokata uputila zvaničan demanti nemačkom magazinu. U njemu je nedvosmisleno navela da Bastijanu nije ponudila mogućnost pomirenja, te samim tim nije tačno ni da je on takvu ponudu odbio.

"Bunte" je potom objavio njenu ispravku, uz priznanje da je Ana Ivanović u pravu, čime je osporena tvrdnja koja je bila u središtu priče o njihovom razlazu.