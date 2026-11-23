Slušaj vest

Karlos Alkaraz pokorio je teniski svet, podigao pehar Završnog mastersa u Torinu, ali je uz prestižnu titulu osvojio i pravobogatstvo!

Španski as završio je takmičenje bez ijednog poraza, a za savršen učinak nagrađen je sumom od koje se vrti u glavi – čak 5.171.000 dolara!

Preračunato u evropsku valutu, to je približno 4,71 milion evra! Prema podacima koje su objavili ATP i španski mediji, reč je o najvećoj pojedinačnoj nagradi koju je Alkaraz osvojio na jednom turniru u karijeri.

Španac je u velikom finalu savladao Aleksandra Zvereva sa 6:2, 7:6 (7) i tako prvi put u karijeri podigao trofej Završnog mastersa. Do titule je stigao sa maksimalnih pet pobeda – tri u grupnoj fazi, jednom u polufinalu i jednom u finalu.

Evo kako je stigao do miliona

Nagrada na Završnom mastersu ne zavisi samo od plasmana, već se novac sabira za učešće i svaku ostvarenu pobedu. Alkaraz je pokupio maksimalan iznos jer nijednom nije izgubio.

Evo kako izgleda njegova zarada:

Učešće na turniru: 338.000 dolara

Tri pobede u grupnoj fazi: 1.215.000 dolara

Pobeda u polufinalu: 1.206.000 dolara

Pobeda u finalu: 2.412.000 dolara

UKUPNO: 5.171.000 DOLARA!

Posebno je zanimljivo da mu je samo trijumf u finalu doneo 2.412.000 dolara, odnosno skoro polovinu ukupne zarade na turniru.

1/4 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, Završni masters u Torinu Foto: Marco Canoniero / Newspix.pl / Profimedia

Nije dobio samo novac, tu je i 1.500 ATP bodova

Alkaraz je uz milionski ček dobio i ono što svaki teniser želi – prestižni trofej Završnog mastersa i čak 1.500 ATP bodova za maksimalan učinak. Time je dodatno smanjio zaostatak za Janikom Sinerom, koji nije učestvovao na turniru zbog povrede.

Kako prenosi ATP, Španac je pre početka takmičenja zaostajao 1.850 bodova za Sinerom, a posle trijumfa razlika je pala na samo 350.

Za Alkaraza je ovo bila posebna nedelja i zbog činjenice da je konačno osvojio trofej koji mu je nedostajao. Prošle godine zaustavljen je u finalu, ali je sada u Torinu otišao do samog kraja – i to uz savršen učinak.

Pehar, 1.500 bodova i više od pet miliona dolara! Španac je imao nedelju iz snova, a njegov račun posle Završnog mastersa postao je znatno bogatiji.