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Novak Đoković je sezonu završio kao 12. teniser sveta sa 2.940 bodova.

Zanimljivo je da je jednom već bio 12. na kraju godine i to 2017. godine kada je sezonu završio u julu zbog povrede lakta. Bio je to ujedno i poslednji put da je kraj godine dočekao izvan Top 10, sve do ove godine.

Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je sezonu završio kao 64. sa 871 bodom, a Hamad Međedović, nakon skoka za jedno mesto u odnosu na prethodnu nedelju, kao 78. teniser sveta 751 bodom.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković u Parizu Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Laslo Đere je popravio plasman za devet pozicija i na kraju sezone 2026. zauzima 128. mesto sa 454 boda, dok je Dušan Lajović pokvario plasman za dve pozicije i sezonu završio kao 161. teniser sveta sa 353 boda.

Prvi put prvi

Sezonu je kao prvi teniser sveta završio Nemac Aleksander Zverev sa 10.350 bodova. Drugi je Italijan Janik Siner sa 7.950 bodova, a treći sa 7.600 bodova Španac Karlos Alkaraz, koji je u nedelju osvojio titulu na Završnom mastersu u Torinu.

Nakon Završnog mastersa u Torinu, mesta na ATP listi zamenili su Francuz Artur Fis i Italijan Flavio Koboli. Fis se popeo na šesto mesto, dok je Koboli pao na sedmu poziciju.

ATP lista na kraju 2026. godine: Aleksandar Zverev (Nemačka) 10.350 Janik Siner (Italija) 7.950 Karlos Alkaras (Španija) 7.600 Ben Šelton (SAD) 5.570 Danil Medvedev (Rusija) 4.220 Artur Fis (Francuska) 3.825 Flavio Koboli (Italija) 3.680 Frensis Tijafo (SAD) 3.590 Tejlor Fric (SAD) 3.300 Rafael Hodar (Španija) 3.234

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12. Novak Đoković 2.940

64. Miomir Kecmanović 871

78. Hamad Međedović 751

128. Laslo Đere 454

161. Dušan Lajović 353

Bonus video: