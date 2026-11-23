ĐOKOVIĆ JE KRAJ SEZONE VEĆ JEDNOM DOČEKAO NA ISTOM MESTU! Novaku se ovo dogodilo prvi put posle devet godina...
Novak Đoković je sezonu završio kao 12. teniser sveta sa 2.940 bodova.
Zanimljivo je da je jednom već bio 12. na kraju godine i to 2017. godine kada je sezonu završio u julu zbog povrede lakta. Bio je to ujedno i poslednji put da je kraj godine dočekao izvan Top 10, sve do ove godine.
Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je sezonu završio kao 64. sa 871 bodom, a Hamad Međedović, nakon skoka za jedno mesto u odnosu na prethodnu nedelju, kao 78. teniser sveta 751 bodom.
Laslo Đere je popravio plasman za devet pozicija i na kraju sezone 2026. zauzima 128. mesto sa 454 boda, dok je Dušan Lajović pokvario plasman za dve pozicije i sezonu završio kao 161. teniser sveta sa 353 boda.
Prvi put prvi
Sezonu je kao prvi teniser sveta završio Nemac Aleksander Zverev sa 10.350 bodova. Drugi je Italijan Janik Siner sa 7.950 bodova, a treći sa 7.600 bodova Španac Karlos Alkaraz, koji je u nedelju osvojio titulu na Završnom mastersu u Torinu.
Nakon Završnog mastersa u Torinu, mesta na ATP listi zamenili su Francuz Artur Fis i Italijan Flavio Koboli. Fis se popeo na šesto mesto, dok je Koboli pao na sedmu poziciju.
ATP lista na kraju 2026. godine:
- Aleksandar Zverev (Nemačka) 10.350
- Janik Siner (Italija) 7.950
- Karlos Alkaras (Španija) 7.600
- Ben Šelton (SAD) 5.570
- Danil Medvedev (Rusija) 4.220
- Artur Fis (Francuska) 3.825
- Flavio Koboli (Italija) 3.680
- Frensis Tijafo (SAD) 3.590
- Tejlor Fric (SAD) 3.300
- Rafael Hodar (Španija) 3.234
.....
12. Novak Đoković 2.940
64. Miomir Kecmanović 871
78. Hamad Međedović 751
128. Laslo Đere 454
161. Dušan Lajović 353
Bonus video: