Slušaj vest

Novak Đoković povukao je veliki poslovni potez van teniskog terena!

Najtrofejniji teniser u istoriji muškog singla udružio je snage sa prestižnom kompanijom "Aman Group" i postao globalni partner novog ultra-luksuznog brenda "ATMA", koji će spojiti vrhunski sport, zdravlje, ishranu, oporavak i dugovečnost.

A koliko su ambicije ovog projekta velike, najbolje govori podatak o zemljištu na kojem će kompleks biti izgrađen – dve parcele u Majamiju kupljene su za čak 520 miliona dolara! Prema dostupnim izveštajima, reč je o jednoj od najvećih kupovina zemljišta u istoriji Majamija.

Projekat je zvanično predstavljen 10. novembra, a ambicije su ogromne. "ATMA" neće biti samo još jedan luksuzni hotel - ideja je da se stvori potpuno novi koncept života, u kojem će se vrhunski smeštaj povezati sa savremenim velnes sadržajima, sportskim objektima i programima za očuvanje fizičke i mentalne forme.

Đoković će imati važnu ulogu u razvoju čitavog koncepta. Kako je saopštio "Aman Group", srpski as biće globalni partner brenda i učestvovaće u oblikovanju programa koji se odnose na dugovečnost, ishranu, sportove sa reketom i velnes. Drugim rečima, iskustvo koje je godinama sticao na najvećoj teniskoj sceni biće pretočeno u sadržaje namenjene gostima koji žele da unaprede zdravlje, kondiciju i oporavak.

Zemljište plaćeno 520 miliona dolara, gradi se toranj od 320 metara

Prvi ATMA kompleks biće izgrađen u Majamiju, u luksuznoj četvrti Brikel. Plac od oko 4,25 hektara obuhvata dve susedne lokacije, na kojima se trenutno nalaze poslovna zgrada i stambeni kompleks.

Zemljište je prodato za 520 miliona dolara, a kupoprodaja je zaključena krajem 2025. godine. Prema objavljenim podacima, kupovinu je pratilo i 464,5 miliona dolara kredita za akviziciju i pripremu projekta, uz dodatno finansiranje prodavca. Sama cena zemljišta dovoljno govori o tome koliko je lokacija atraktivna.

Na tom prostoru planiran je impresivan toranj visok oko 320 metara. U njemu će se nalaziti hotel, luksuzni stanovi i privatni klub za članove. Završetak projekta očekuje se 2031. godine.

Za arhitekturu je zadužen renomirani studio "SHoP Architects", dok će enterijer osmisliti Studio "Paolo Ferrari".

Velnes centar od 11.000 kvadrata i devet terena

Posebnu pažnju privlači velnes centar površine oko 11.150 kvadratnih metara. U njemu će se nalaziti medicinski velnes sadržaji, teretana, prostori za individualne i grupne treninge, laboratorije za kondiciju i mobilnost, kao i posebne zone namenjene oporavku.

Kompleks će imati i klub sa čak devet terena za sportove sa reketom, uključujući tenis, padel i skvoš. Gostima će na raspolaganju biti i privatna marina, direktan pristup šetalištu uz obalu, restorani, barovi i prostori za različite događaje.

1/5 Vidi galeriju ATMA Majami Foto: Screenshot

Đokovićev potpis na programu za dugovečnost i oporavak

Ono što ovaj projekat izdvaja jeste upravo Đokovićeva uloga. Njegova dugogodišnja posvećenost ishrani, treningu, snu, mobilnosti i oporavku biće važan deo filozofije brenda ATMA.

"Aman Group" je naveo da će Novakovo iskustvo stečeno tokom karijere na najvišem nivou oblikovati programe koji povezuju sport i zdravlje. Među najzanimljivijim sadržajima pominje se i posebna komora za oporavak koja kombinuje elektromagnetne impulse, svetlost i zvuk.

Ideja nije da gosti budu podvrgnuti strogim režimima kao profesionalni sportisti, već da dobiju mogućnost da kroz različite programe unaprede kondiciju, regeneraciju i opšte stanje organizma.

Luksuzni stanovi, privatni klub i život na obali

"ATMA Miami" neće biti namenjen samo turistima. U okviru projekta planirane su i luksuzne rezidencije - od stanova sa jednom do pet spavaćih soba, pa sve do penthausa sa šest spavaćih soba.

Vlasnici će imati pristup brojnim sadržajima kompleksa, uključujući velnes centar, restorane i sportske objekte, a dobiće i prioritetnu mogućnost nominacije za članstvo u ekskluzivnom ATMA klubu. Članstvo će biti dostupno po pozivu, a predviđeno je da obuhvati posebne prostore za druženje, ishranu, sport i opuštanje.

Sam naziv ATMA potiče iz sanskrita i označava "duh" ili "istinsko ja". Brend će, prema najavi kompanije, u budućnosti obuhvatati destinacije u urbanim sredinama, ali i na udaljenim lokacijama.

Novak Đoković Foto: Hublot press

Saradnja koja traje godinama dobija novu dimenziju

Ovo nije prvi poslovni korak koji Đoković pravi sa kompanijom Aman. Srpski as je još 2024. godine postao njen prvi globalni savetnik za velnes, a prethodna saradnja obuhvatala je programe posvećene dugovečnosti, detoksikaciji, mobilnosti i oporavku.

Pokretanjem ATMA brenda njihovo partnerstvo dobija mnogo veće razmere. Ipak, finansijski detalji saradnje, kao ni eventualni vlasnički udeo Đokovića u projektu, nisu objavljeni.

Jedno je sigurno, Novak svoje iskustvo iz vrhunskog sporta sada prenosi i u svet luksuznog turizma i zdravog života, a prvi veliki projekat u Majamiju najavljen je kao početak širenja potpuno novog brenda.