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Jedna od najboljih teniserki sveta našla se u centru pažnje zbog detalja koji nije promakao ljubiteljima sporta i njenim pratiocima na društvenim mrežama na njenoj ruci nije bilo vereničkog prstena.

S obzirom na to da prsten nije skidala čak ni tokom mečeva, priča je brzo odjeknula u svetskim medijima, a mnogi su počeli da se pitaju da li je došlo do raskida veridbe između beloruske teniserke i njenog partnera, brazilskog biznismena Jorgosa Frangulisa.

Sve je počelo tokom njenog boravka u Los Anđelesu. Arina Sabalenka je prisustvovala utakmici NBA lige između Los Anđeles Lejkersa i Jute Džez, a kamere su je prikazale na velikom ekranu u dvorani. Pažnju javnosti privuklo je to što na ruci nije nosila raskošni verenički prsten koji je dobila početkom godine.

Situacija je postala još zanimljivija kada se pojavila i na jednom događaju u Holivudu, takođe bez nakita koji je ranije često pokazivala.

Prekinuli ćutanje

Spekulacije su se proširile društvenim mrežama, a priča je stigla i do stranih medija. Ipak, ubrzo je usledio odgovor koji je promenio čitavu situaciju.

Jorgos Frangulis je reagovao na objavu o navodnom raskidu tako što je u komentaru podelio fotografiju Arine na kojoj se jasno vidi verenički prsten. Teniserka je na fotografiji pozirala sa podignutim rukama, uz gest kojim je očigledno želela da se našali na račun glasina.

Ni tu se nije završilo. Sabalenka je potom na svom Instagram profilu objavila seriju fotografija, na jednoj od njih se nalazi zajedno sa Frangulisom, a na drugoj se vidi verenički prsten na ruci.

Tako su njih dvoje praktično odgovorili na priče koje su se proširile internetom, mada nisu objavili zvanično saopštenje o ovoj temi.

Vereni od marta

Podsetimo, Sabalenka i Frangulis su u vezi od 2024. godine, a verili su se početkom marta 2026. godine. Brazilac je teniserku zaprosio raskošnim prstenom, a ona je tada sa pratiocima podelila srećne trenutke i pokazala nakit.

1/12 Vidi galeriju Arina Sabalenka u Grčkoj na moru Foto: Printskrin/Instagram

Njihova veza često je bila u centru pažnje, pošto je Frangulis redovno bodri sa tribina na velikim turnirima.

Zbog toga je izostanak prstena na nekoliko javnih pojavljivanja bio dovoljan da pokrene glasine, ali fotografije koje su usledile pokazale su da nema osnova da se samo na osnovu toga zaključi da je veridba završena.

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