Slušaj vest

Kako je objavio „Sky Sport Italia“, Siner je već otputovao u Finsku, gde će zahvat obaviti čuveni ortopedski hirurg Lase Lempainen.

Predviđeno je da proces rehabilitacije traje između tri i četiri meseca, što automatski znači da će italijanski as morati da propusti uvodni grend slem u 2027. godini – Australijan open.

Pre nego što ga je povreda zaustavila, Siner je beležio briljantne rezultate u ovoj sezoni, sa šest osvojenih titula i impresivnim skorom od 44 pobede i svega tri poraza. U tom nizu podigao je pehare na čak pet vezanih turnira iz masters 1000 serije, u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu, Madridu i Rimu, čime je stao uz rame Novaku Đokoviću kao tek drugi teniser u istoriji koji je kompletirao svih devet različitih masters titula.

1/11 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

U dosadašnjoj karijeri Siner je sakupio pet grend slem trofeja: po dva na Australijan openu (2024. i 2025) i Vimbldonu (2025. i 2026), kao i jedan na US openu (2024).

Jedini veliki pehar koji mu još izmiče jeste Rolan Garos, a prema trenutnim prognozama očekuje se da bude spreman da ga napadne naredne godine, pošto je njegov povratak na teren planiran uoči samog početka sezone na šljaci.