Slušaj vest

Novak Đoković je u maju 2023. godine izazvao ogromnu pažnju svetske javnosti nakon što je na Rolan Garosu poslao snažnu poruku o Kosovu i Metohiji.

Jedan potez najboljeg srpskog tenisera pokrenuo je lavinu reakcija, a o njegovim rečima govorilo se daleko izvan sportskih krugova.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Sve se dogodilo nakon što je Đoković savladao Aleksandra Kovačevića u prvom kolu turnira u Parizu. Prilikom tradicionalnog potpisivanja na kameri, srpski as je napisao:

"Kosovo je srce Srbije: Stop nasilju"

Njegova poruka stigla je u trenutku velikih tenzija na severu Kosova i Metohije, gde je prethodnih dana dolazilo do sukoba između srpskih demonstranata, kosovske policije i pripadnika međunarodnih snaga.

Đoković se nije zaustavio samo na poruci na kameri, već je o svemu govorio i na konferenciji za medije. Istakao je da ga kao Srbina veoma boli ono što se događa na Kosovu i da oseća odgovornost da pruži podršku svom narodu.

- Nisam političar i nemam nameru da ulazim u političke debate. Mnogo me boli kao Srbina to što se događa na Kosovu. Najmanje što sam mogao da uradim je ovo. Osećam odgovornost kao javna ličnost i kao sin čoveka koji je rođen na Kosovu - poručio je Novak.

Reakcije koje su odjeknule svetom

Njegov potez nije prošao bez kritika. Teniska federacija Kosova ocenila je da Đokovićeve izjave doprinose podizanju tenzija između dve strane i zatražila reakciju nadležnih sportskih institucija.

Reagovala je i ministarka sporta Francuske Ameli Udea-Kastera, koja je ocenila da takvoj političkoj poruci nije mesto na terenu i upozorila da se slične situacije ne bi smele ponavljati.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: ALEX PLAVEVSKI/EPA, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia, COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

Sa druge strane, Međunarodna teniska federacija saopštila je da Đoković nije prekršio pravila, jer pravilnik grend slem turnira ne zabranjuje političke poruke.

Ipak, Novak nije želeo da povuče svoje reči. Nakon pobede u drugom kolu ponovo je upitan o čitavoj situaciji, a njegov odgovor bio je kratak i jasan:

- Naravno da sam svestan da se mnogi neće složiti sa mnom, ali tako je kako je. To je nešto iza čega stojim - poručio je Đoković.

Tako je jedan od najvećih sportista svih vremena još jednom pokazao da ne želi da ćuti o temama koje smatra važnim, čak ni kada zbog toga izazove reakcije širom sveta.

BONUS VIDEO: