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Italijanski teniser Janik Siner morao je da se podvrgne operaciji desnog kolena nakon višemesečne borbe sa povredom.

Siner se suočio sa problemom koji ga je mesecima odvajao od terena, a nakon brojnih pokušaja lečenja bez operacije, italijanski as odlučio je da promeni pristup i ode pod nož.

Jedan od najboljih tenisera današnjice otputovao je u Finsku, gde je zahvat obavio poznati hirurg Lase Lempainen - jedan od najpoznatijih stručnjaka za povrede tetiva i mišića kod sportista.

Prema pisanju lista "La Stampa", Siner je u Finsku stigao privatnim avionom, zajedno sa članovima svog tima i ocem Hanspeterom.

1/11 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Problem sa desnim kolenom mučio je italijanskog tenisera još od završetka Vimbldona, koji je osvojio u julu. Od tada nije odigrao nijedan takmičarski meč, a zbog povrede je propustio brojne turnire, uključujući US open i završni turnir sezone u Torinu.

U pitanju je problem sa iliotibijalnom trakom, odnosno sindrom koji izaziva bolove sa spoljašnje strane kolena. Siner je prethodno pokušavao da se oporavi bez hirurške intervencije, uz odmor, terapije i različite medicinske tretmane.

Ipak, tegobe nisu nestale, pa je doneta odluka da se pristupi operaciji.

Propušta Australijan open?

Ono što najviše brine ljubitelje tenisa jesu prognoze oporavka. Prema informacijama italijanskih medija, očekuje se da pauza traje između tri i četiri meseca.

To znači da bi Siner mogao da propusti Australijan open, prvi grend slem turnir u sezoni 2027, koji počinje 17. januara.

Ukoliko oporavak bude trajao prema pomenutim procenama, Italijan bi mogao da se vrati tek tokom proleća, a kao jedan od mogućih termina za povratak pominje se sezona na šljaci.

Naravno, konačan datum povratka zavisiće od toka rehabilitacije i procene lekarskog tima.

Janik Siner Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Siner je iza sebe imao fantastičnu sezonu, a trijumf na Vimbldonu bio je kruna njegovih rezultata. Međutim, povreda je potpuno promenila njegove planove i primorala ga da prekine takmičarsku godinu mnogo ranije nego što je želeo.

Sada mu predstoji najvažnija bitka - povratak na teren i oporavak koji bi trebalo da mu omogući da ponovo igra bez bolova.

Navijači širom sveta sa nestrpljenjem čekaju nove informacije o stanju italijanskog asa, jer je jasno da bi njegovo odsustvo sa početka naredne sezone predstavljalo veliki gubitak za svetski tenis.