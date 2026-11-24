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Posle brojnih spekulacija, konačno je poznato koliko će Bastijan Švajnštajger morati da izdvaja za izdržavanje trojice sinova koje je dobio u braku sa Anom Ivanović.

Prema pisanju nemačkih medija, sud na Majorci doneo je privremenu odluku prema kojoj će nekadašnji nemački reprezentativac za svakog sina mesečno plaćati po 15.000 evra. Kada se sve sabere, njegova mesečna obaveza iznosi čak 45.000 evra, odnosno 540.000 evra godišnje.

Prilikom donošenja odluke sud je uzeo u obzir Švajnštajgerova primanja, ali i životni standard na koji su deca navikla. U obzir su uračunati i visoki troškovi njihovog svakodnevnog života, uključujući ishranu, kao i angažovanje kuvara, dadilja, spremačica i baštovana.

1/6 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Jürgen Fromme / AFP / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ana Ivanović zadržala je starateljstvo nad decom, kao i kuću na Majorci, koju je kupila još pre braka sa nekadašnjim fudbalerom.

Novac samo kaplje

Iako je profesionalnu karijeru završio 2019. godine, Švajnštajger nema razloga za brigu kada je reč o finansijama. Jedan od glavnih izvora prihoda danas mu je angažman na nemačkoj televiziji ARD, gde od 2020. godine radi kao stručni fudbalski konsultant.

1/6 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: PrintscreenInstagram

Njegov ugovor važi najmanje do 2027. godine, a prema dostupnim procenama, za jedno televizijsko pojavljivanje može da zaradi između 10.000 i 25.000 evra. Uz to, prihoduje i od sponzorskih saradnji, među kojima se izdvaja velika kampanja za poznati lanac brze hrane povodom Svetskog prvenstva 2026. godine.

Ipak, najveći deo bogatstva, koje se nezvanično procenjuje na između 60 i 70 miliona evra, stekao je tokom blistave fudbalske karijere.

Podsetimo, razvod čuvenog sportskog para Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera sredinom prošle godine bio je jedan od najpraćenijih svetskih priča.

Pažnju javnosti posebno su izazvale su tvrdnje da je nekadašnja najbolja teniserka sveta bila spremna da oprosti suprugu navodno neverstvo sa izazovnom Bugarkom Silvom Kapitanovom, i pruži mu drugu šansu, prvenstveno zbog njihove trojice sinova.

Nemački magazin "Bunte", koji je prvi i lansirao priču o razvodu, objavio je da je Ana želela da pređe preko svega i nastavi zajednički život, štiteći porodicu i decu.

1/13 Vidi galeriju Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

Prema tvrdnjama ovog lista, Švajnštajger je navodno odbio njenu ponudu, jer je želeo da nastavi život drugim putem.

Istina je, međutim, drugačija.

Krajem avgusta 2025. godine, Ana Ivanović je preko svog advokata uputila zvaničan demanti nemačkom magazinu. U njemu je nedvosmisleno navela da Bastijanu nije ponudila mogućnost pomirenja, te samim tim nije tačno ni da je on takvu ponudu odbio.

"Bunte" je potom objavio njenu ispravku, uz priznanje da je Ana Ivanović u pravu, čime je osporena tvrdnja koja je bila u središtu priče o njihovom razlazu.

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