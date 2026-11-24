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Zahvat je izveo čuveni ortopedski hirurg, profesor Lase Lempainen, sa kim se viđao u periodu trajanja Završnog Mastersa u Torinu do donošenja konačne odluke.

Italijan će sada započeti proces oporavka, u koordinaciji sa svojim medicinskim timom.

„Tokom proteklih nekoliko meseci, zajedno sa svojim timom pokušao sam sve kako bih izlečio povredu bez operacije. Nakon veoma ohrabrujućeg napretka na samom početku, moje koleno nažalost nije reagovalo onako kako smo se svi nadali, zbog čega sam se danas podvrgao manjem hirurškom zahvatu da bih poboljšao stanje iliotibijalne trake. Zaista mi nedostaje teren i sada ću sa svojim timom započeti proces oporavka“, izjavio je Janik Siner.

1/11 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia