DRAMA OKO NEKADAŠNJEG BROJA JEDAN: Siner operisan, oglasio se emotivnom porukom
Zahvat je izveo čuveni ortopedski hirurg, profesor Lase Lempainen, sa kim se viđao u periodu trajanja Završnog Mastersa u Torinu do donošenja konačne odluke.
Italijan će sada započeti proces oporavka, u koordinaciji sa svojim medicinskim timom.
„Tokom proteklih nekoliko meseci, zajedno sa svojim timom pokušao sam sve kako bih izlečio povredu bez operacije. Nakon veoma ohrabrujućeg napretka na samom početku, moje koleno nažalost nije reagovalo onako kako smo se svi nadali, zbog čega sam se danas podvrgao manjem hirurškom zahvatu da bih poboljšao stanje iliotibijalne trake. Zaista mi nedostaje teren i sada ću sa svojim timom započeti proces oporavka“, izjavio je Janik Siner.
Siner je odsutan sa turneje od pobede nad Sašom Zverevim u finalu Vimbldona, a pitanje je da li će biti spreman za takmičenja pre turnira u Monte Karlu, čiji je braneći šampion. Ovo je drugi put u dve godine da Siner odsustvuje više meseci sa turneje, gde je prvo trajalo 3 meseca (od početka februara do početka maja 2025.) - a razlog već dobro poznata suspenzija zbog dopinga.