U polufinalu Češka čeka pobednika meča između Italije i Južne Koreje.
DEJVIS KUP
ČEKAJU DOMAĆINA U BORBI ZA FINALE: Teniseri Češke pobedili Kanadu za plasman u polufinale Dejvis kupa
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Muška teniska reprezentacija Češke plasirala se u polufinale Dejvis kupa, pošto je na završnom turniru u Bolonji pobedila Kanadu sa 2:0.
Prvi bod Češkoj doneo je 60. igrač sveta Tomaš Mahač, koji je pobedio Lijama Draksla (165. na svetu) sa 6:2, 3:6, 6:2, za sat i 55 minuta igre.
Odlučujući bod Češkoj doneo je 14. teniser sveta Jirži Lehečka, savladavši 17. igrača sveta Feliksa Ožea-Alijasima sa 7:6 (4), 6:2, za dva sata i jedan minut.
Češka je tri puta osvajala Dejvis kup, prvi put pod nazivom Čehoslovačka 1980. godine, dok je kao samostalna država slavila 2012. i 2013. godine.
U polufinalu Češka čeka pobednika meča između Italije i Južne Koreje.
Taj duel na programu je u sredu, a Italija brani trostruku uzastopnu titulu pobednika Dejvis kupa.
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