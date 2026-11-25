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Veliki skandal potresa svetski tenis!

Francuski teniser Artur Rinderkneš našao se pod istragom Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA), a ukoliko se utvrdi da je odbio nenajavljenu antidoping kontrolu, mogao bi da bude suspendovan čak četiri godine!

Kako prenosi ugledni francuski sportski list "L’Ekip", sporni događaj odigrao se početkom juna u francuskoj pokrajini Bretanji. Kontrolor je navodno došao na adresu 31-godišnjeg tenisera kako bi obavio nenajavljeno testiranje, ali se situacija ubrzo zakomplikovala.

Prema dostupnim informacijama, Rinderkneš je u tom trenutku napuštao kuću i žurio da stigne na voz. Navodno je došlo do nesporazuma u komunikaciji sa kontrolorom, koji je govorio engleski jezik. Francuz je, kako se tvrdi, verovao da će njegov odlazak biti zaveden samo kao propušten test, a ne kao odbijanje da se podvrgne kontroli.

Dodatnu težinu čitavom slučaju daje informacija da je, prema pisanju medija, potpisao dokument kojim je evidentirano odbijanje testiranja, navodno ne shvatajući u potpunosti posledice takvog postupka.

1/4 Vidi galeriju Artur Rinderkneš Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

"Nikada nisam uzeo zabranjenu supstancu!"

Nakon što je priča dospela u javnost, francuski teniser se oglasio na društvenim mrežama i oštro odbacio optužbe. Istakao je da je već zatražio da o slučaju odlučuje nezavisni tribunal i poručio da veruje da će biti oslobođen odgovornosti.

"Upoznat sam sa izveštajima o navodnom slučaju odbijanja testa pred ITIA, koji je, prema navodima same agencije, trebalo da ostane strogo poverljiv. Već sam obavestio ITIA da negiram optužbu i zatražio da slučaj razmotri i o njemu odluči nezavisni tribunal, što je moje pravo", poručio je Rinderkneš.

Francuz je dodao da će sve detalje izneti pred nezavisnim telom i da u ovom trenutku neće javno ulaziti u detalje slučaja.

"Uveren sam da ću biti oslobođen optužbe za odbijanje testa. Nikada nisam koristio nijednu zabranjenu supstancu i ponosan sam na rezultate koje sam ostvario napornim radom i uz poštovanje sportskog integriteta", naveo je teniser.

Preti mu ozbiljna kazna

Važno je naglasiti da se Rinderkneš ne tereti za pozitivan doping nalaz, već za navodno odbijanje da se podvrgne kontroli. To su različite stvari, ali antidoping pravila odbijanje uzimanja uzorka nakon urednog obaveštenja tretiraju kao ozbiljan prekršaj.

Ukoliko nadležni tribunal utvrdi da je došlo do kršenja pravila i ne prihvati opravdanje tenisera, Francuz bi mogao da dobije suspenziju do četiri godine. Ipak, za sada mu takva kazna nije izrečena, a postupak je i dalje u toku.

Slučaj je već izazvao poređenja sa situacijom češke teniserke Markete Vondrušove, šampionke Vimbldona iz 2023. godine, kojoj je u junu 2026. izrečena četvorogodišnja suspenzija zbog odbijanja vanredne antidoping kontrole.

Pred Rinderknešom je sada ozbiljna pravna borba. Odluka nezavisnog tribunala mogla bi da odredi ne samo njegovu sudbinu u ovom slučaju već i dalji tok njegove teniske karijere.