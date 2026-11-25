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Alkaraz je prošle nedelje osvojio Završni ATP turnir u Torinu, ali je u Bolonju stigao sa povredom zadnje lože.

Španija će sutra u četvrtfinalu Dejvis kupa igrati protiv Austrije, a očekuje se da Alkaraz igra za svoj tim u dublu sa Marselom Granoljersom.

"Ne želim ništa da uzimam zdravo za gotovo, ali ono što mogu da kažem jeste da se svakog dana osećam malo bolje i sve jasnije vidim da se oporavljam", izjavio je Alkaraz.

On će igrati u singlu ako se Španija plasira u polufinale, a zatim i u finale Dejvis kupa.

"Daćemo sve od sebe. Uložićemo poslednju kap znoja, poslednju kap goriva koja nam je preostala u rezervoaru da uradimo sve što možemo. Nadamo se da će ova nedelja dobro da prođe i da ćemo je završiti spektakularnom nedeljom", istakao je Alkaraz.

(Tanjug)