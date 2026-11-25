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Majka njihove ćerke tužila je nemačkog tenisera zbog navodnog kršenja uslova vansudskog sporazuma, nakon što je Zverev u intervjuu francuskom sportskom listu "L'Ekip" ranije ove godine izjavio da je dokazano da su optužbe protiv njega bile lažne i da je njegova nevinost potvrđena.

Zverev je o novom slučaju govorio u sredu, dok predstavlja Nemačku na završnom turniru Dejvis kupa.

"To nije sudski postupak. Kako se to zove? To nije tužba. Reč je o izjavi koju sam navodno dao. Po mom mišljenju, nisam je dao. Iskreno, trenutno se ne bavim previše time, tako da ne znam mnogo o tome. Ali, ne, nisam previše zabrinut", rekao je Zverev.

Na pitanje da li je pogrešno citiran u "L'Ekipu", odgovorio je: "Mislim da sam nevin. O tome sam dovoljno govorio. Zaista više ne želim da pričam o toj temi, jer je prošlo pet ili šest godina. Dovoljno sam govorio o tome." Advokati nemačkog tenisera, Kristijan Šerc i Ana Sofi Heučemer, potvrdili su prošle nedelje da su primili tužbu i najavili da će se braniti.

"Naš klijent će se braniti od tužbe. Ukoliko je izjava koja mu se pripisuje zaista izrečena u navedenom obliku, smatramo da predstavlja dozvoljeno izražavanje mišljenja, zaštićeno nemačkim ustavom", naveli su advokati, dodajući da nije došlo do kršenja ugovornih obaveza.

Advokat Brende Patee, Mihael Šele, tvrdi da je izjava Zvereva o dokazanoj nevinosti izazvala veliki talas kritika na račun njegove klijentkinje, što je negativno uticalo na njen posao influenserke, ali i povredilo njenu čast.

"Bez obzira na to što je Zverevljeva tvrdnja netačna, nije imao pravo da daje bilo kakve javne izjave. Brenda Patea i Aleksander Zverev dogovorili su se da to ne čine", rekao je Šele.

1/7 Vidi galeriju Detalji sa meča Novak Đoković - Aleksander Zverev Foto: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Patea traži da sud Zverevu zabrani ponavljanje takvih izjava, uz kaznu do 250.000 evra za svaki eventualni prekršaj.

Zverev je bio optužen za nanošenje telesnih povreda Patei tokom svađe u Berlinu u maju 2020. godine, ali je od početka negirao krivicu. Postupak je okončan 2024. godine vansudskim sporazumom, kojim se Zverev obavezao da plati novčane kazne državi i humanitarnim organizacijama.

Zverev je ovog meseca prvi put u karijeri stigao do prvog mesta ATP liste, a ove godine osvojio je i svoja prva dva grend slem trofeja. U finalu završnog mastersa u Torinu u nedelju poražen je od Karlosa Alkaraza.

Nemačka će u četvrtak u četvrtfinalu Dejvis kupa igrati protiv Velike Britanije.

Zverev je ranije negirao i optužbe bivše devojke Olge Šaripove, koja ga je optužila za nasilje 2020. godine. ATP je pokrenuo istragu, koja je završena u januaru 2023, uz zaključak da nema dovoljno dokaza za potvrdu njenih tvrdnji.