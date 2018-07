SEDAM PUTA OPERISAN, PROŠAO KROZ PAKAO Janko Tipsarević: Rekli su mi da više nikad neću moći da trčim!

Biljana i Janko Tipsarević nedavno su obeležili osmu godišnjicu braka, a ne kriju da su tokom svih prethodnih godina pored mnoštva lepih nažalost delili i mnogo teških trenutaka.

Jankovi zdravstveni problemi počeli su da se dešavaju kada je bio osmi igrač sveta i neposredno pre nego što je postao otac.

foto: Instagram/Janko Tipsarević

- U poslednjih nekoliko godina imao sam sedam operacija. Bio je to popriličan šok za sve nas, za mene i moju porodicu, ali i za moj tim koji je uz mene sve ove godine. Emocije su se mešale u tom trenutku: postao sam otac, što je nešto najlepše na svetu što može da se desi, a sa druge strane supruga i ja smo iščekivali nalaz biopsije nakon vađenja tumora. Nismo znali da li je maligni ili benigni. Posle prve operacije rečeno mi je da više nikada neću moći da trčim, ali moja vera i želja su bile toliko jake da to nisam želeo da prihvatim. Strpljivo sam išao korak po korak tokom oporavka, uz veliku podršku Biljane i mog tima. Supruga je bila uz mene na svakoj operaciji. Pratila me je po bolnicama, a njen pozitivan duh i vera u mene, pre svega, mnogo su mi olakšavali te teške trenutke - ispričao je Janko za magazin "Gloria".

