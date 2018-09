NOLE UNIŠTIO FRANCUZA PA PORUČIO: Tempirao sam formu za US Open!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije krio zadovoljstvo nakon ubedljivog trijumfa u trećem kolu US Opena.

Novak je na impresivan način izborio plasman u osminu finala US Opena. U trećem kolu je ubedljivo savladao neugodnog Francuza Rišara Gaskea sa 6:2, 6:3, 6:3, za svega dva sata i deset minuta igre.

Nakon meča Đoković je istakao da je ovo bila jedna od njegovih najboljih partija u proteklih nekoliko meseci.

"Ovo je definitivno moj najbolji meč na turniru do sada. Zadovoljan sam što sam odigrao sjajno protiv neugodnog protivnika. Gaske ima dosta iskustva, bio je među najboljih 10 na svetu, igrao je polufinale Gren slema, dobro ga poznajem. Bio je agresivan na startu, mislio sam da želi da primeni nešto novo u igri. Na sreću, bio sam na visokom nivou, odigrao sam jedan od najboljih mečeva u poslednjih nekoliko meseci i zadovoljan sam", rekao je Novak nakon meča.

Novak je otkrio da je plan bio da najbolju formu dostigne upravo na US Openu.

"Na neki način sam s timom razgovarao da planiramo raspored po kome ćemo najbolju formu dostići otprilike na US Openu, to je bio naš plan. Istovremeno, uvek sam verovao da mogu da igram na visokom nivou i da je samo pitanje trenutka kada ću napornim radom doći do toga i Vimbldon je bio najbolja teniska pozornica na kojoj sam mogao da pružim svoj maksimum", dodao je prvi reket Srbije.

U osmini finala Novak će igrati protiv Portugalca Žoaoa Souze.

Kurir sprot

Kurir

Autor: Kurir