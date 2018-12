SLAVNI NEMAC DOTAKAO DNO! Boris Beker na PROSJAČKOM ŠTAPU: Mora da proglasi BANKROT! Pehari sa Vimbdona otišli na AUKCIJU

Bivši trener Novaka Đokovića nije uspeo da se izbori za diplomatski imunitet koji bi ga zaštitio i ipak će morati da proglasi lični bankrot u Velikoj Britaniji, iako se trudio na razne načine da ga izbegne.

Slavni Nemac je izgubio čak 100 miliona evra na propalim investicijama koje je uložio u naftni biznis u Nigeriji. Imao je i veliki dug prema londonskoj banci. Pokušao je da se izvuče tako što je postao kulturni ataše Srednjoafričke Republike, što mu je donelo diplomatski imunitet.

Pošto mu to nije prošlo, Beker ostao je bez alternative te će morati da ide "na doboš". A to znači da će na već najavljenoj janvoj aukciji verovatno prodati i preostale trofeje, pošto mu je kabinet već "načet" u poukšaju da izbegne bankrot zbog duga banci "Arbutnot Latam" koja je specijalizovana za davanje novčanih pozajmica.

Beker, koji je osvojio šest grend slem trofeja, planira da prodaje i one najvrednije, to jest tri sa Vimbldona ne bi li se nekako izvukao. Prosto je neverovatno kako je jedan od najplaćenijih sportista ikada, čovek koji je u krajnjem slučaju tri godine vodio Đokovića od 2013 do 2016. i za to vreme sigurno zaradio ozbljne pare, dopustio da mu se ovo dogodi. Osim sebe, Beker krivi i finansijske savetnike koji su ga, kako kaže "bespotreno uvukli u proces bankrota i napravili mu velike probleme".

