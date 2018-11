Slavni Nemac je bio šef Novakovog stručnog tima od 2014. do 2016. i u tom periodu je Đoković osvojio šest gren slem titula.

Prema rečima Bekera, imali su sjajan odnos, ali je postojala jedna navika srpskog tenisera koja ga je izluđivala.

"Novakovo tapkanje loptice me je dovodilo do ludila. I sada me izluđuje kada ga gledam. Znam da mu to mnogo znači na planu koncentracije, ali opet", rekao je Boris Beker.

