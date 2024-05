OVE ZVEZDE EVROVIZIJE SU NEUNIŠTIVE: Legendarne sestre koje Srbija obožava i dalje ŽARE I PALE, a evo kako izgledaju danas (FOTO)

Pre 34 godine otpevale su jedan od najvećih evroviziijskih hitova. Pesma traje, kao i njihova energija, pa kada su se ranije ove godine pojavile u Madridu, to su i dokazale. Pogledajte kako danas izgledaju članice dueta "Azukar Moreno", dok se uveliko prate dešavanja an Pesmi Evrovizije 2024, koja se ove godine od 7. do 11. maja organizuje u Malmeu u Švedskoj. Naša predstavnica Teya Dora plasirala se u finale.

Evroviziju 1990. godine obeležile su svojom pesmom "Bandido". Antonina Salazar (61) i Enkarna Salazar (63), sestre i članice pomenutog dua, ne posustaju.

Pesma koju su pre 34 godine otpevale obeležila je Evrovoiziju koja se, te 1990. godine, održala u Zagrebu. Nastup rumunsko-španskog dueta počeo je tehničkim problemom, nestao je zvuk! Ali je smetnja brzo otklonjena!

"Bandido" je osvojio publiku te večeri, a pesma se godinama izvodi širom sveta. Enkarna i Antonina su, 2017. godine, priredile pravi muzičko-scenski spektakl. Energija koju su donele na scenu mogla je da se oseti i preko malih ekrana.

A kako su tek izgledale... Koračaju kroz sedmu deceniju, ali su i danas, kao i ranije, izuzetno atraktivne. Duet Salazar se sve ovo vreme bavi muzikom. Prodao je preko 12 miliona albuma širom sveta. Veoma su popularne u Latinskoj Americi i Evropi.

Enkarna i Antonina, zapravo, imaju energiju za dva života i za četiri muzičke karijere! Zbog izgleda i svega onoga što donose na binu, mnogi ne mogu da poveruju da ove dve žene imaju godina koliko imaju.

