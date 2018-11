SRBIN PRVI NA LISTI ZARADA: Pare samo kaplju! Ove sezone Đoković zaradio koliko Federer i Nadal ZAJEDNO!

Osim što će Novu godinu dočekati kao najbolji teniser sveta, Novak Đoković će 2018. okončati i kao igrač koji je najviše zaradio od turnira. Nole je u tek završenoj sezoni inkasirao 12,61 miliona dolara, daleko više od Rafaela Nadala, Aleksandra Zvereva, Rodžera Federera...

Takođe, zanimljiv je i podatak da je srpski teniser odigrao ukupno 10.628 poena, od čega je dobio 5.796 ili 54.5 odsto. Kad se podeli sa brojem osvojenih poena, tada stižemo do cifre da je Đoković od poena zaradio 2.176. dolara.

Inače, Rafael Nadal je, bez obzira na to što je igrao manje, imao najbolji procenat osvojenih poena u 2018. godini. On je dominirao po procentu pobeda u sezoni. Istina, zbog povrede je igrao manje, ali to ne menja činjenicu da je doživeo samo četiri poraza uz 45 pobeda, pa se dobije da ima 91.8 odsto pobeda u proteklih 11 meseci. Rodžer Federer je drugi da skorom 48-10 što čini 82.8 odsto uspešnosti, dok je Novak Đoković treći sa skorom 53-12 ili 81.5% trijumfa.

Zarade u 2018.

1. Novak Đoković 12.609.672 $

2. Rafael Nadal 8.663.347 $

3. Aleksander Zverev 7.726.914 $

4. Rodžer Federer 7.599.233 $

5. H.M. del Potro 5.917.766 $

6. Kevin Anderson 4.922.699 $

7. Marin Čilić 4.727.148 $

8. Dominik Tim 4.556.745 $

9. Džon Izner 3.746.875 $

10. Kei Nišikori 3.784.388 $

kurir.rs / M.N.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir