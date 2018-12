NIKO KAO NOLE: Đoković prvi i po zaradi! Prestigao Federera i probio granicu od 125 miliona

Srpski teniser je gas dodao u drugoj polovini sezone, osvojio je Vimbldon, Sinsinati, US open i Šangaj, na kraju stigao i do finala u Parizu i na ATP finalu u Londonu. To mu je bilo dovoljno da se probije na vrh liste po turnirskim zaradama.

Đoković je u godini na izmaku inkasirao 15,96 miliona dolara, što je skoro duplo više od Rodžera Federera (8,62 miliona) i Rafaela Nadala (8,66).

Srbin je u karijeri zaradio 125.772.589 i iza sebe ostavio Federera (120.514.916) i Nadala (103.251.975)…

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: EPA)

Kurir

Autor: Kurir