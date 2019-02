NIJE TREBALO ONO DA KAŽEM NOVAKU: Del Potro zna zašto je Đoković opet nepobediv!

- Iznenadilo me je što me Đoković naveo kao primer kada je govorio o povređenim igračima. Bilo je to nešto veoma emotivno za mene. Mnogo smo pričali na tu temu u prvoj polovini prošle godine, jer su to bili najteži momenti, puni bolova i strahova - istakao je Del Potro.

Argentinac rekao da je u tom periodu imao mnogo saveta za Đokovića, pošto je i sam prošao kroz mnoge probleme.

foto: Profimedia

- U neku ruku, mnogo žalim što sam mu davao sugestije jer sada niko ne može da ga pobedi (smeh). Ali, sav taj uspeh je zaslužio, on je sjajan momak. Što se mene tiče, imao sam mnogo bolova tokom karijere, ali sam naučio da uživam i tada - Rekao je Delpo.

Novak je pobedio Del Potra u Njujorku za 14. grend slem titulu, na Australijan openu je osvojio i 15.



Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir