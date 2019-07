ĐOKOVIĆ KONAČNO PRIZNAO: Želim da budem najbolji u istoriji i NISAM DALEKO!

Srpski teniser, branilac titule, do završne predstave stigao je pobedom u polufinalu nad Špancem Robertom Bautistom Agutom 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Rezultatski gledano, ako se izuzme drugi set, reklo bi se da je Đoković rutinski obavio posao, ali on kaže da nije bilo tako.

"Bio je to veliki izazov i za mene i za Bautistu, ipak je ovo polufinale. Dva puta sam već gubio od njega i to na različitim podlogama. Meč je mogao da ode i na drugu stranu, znate. Posle nekoliko izuzetno dugačkih gemova, uspeo sam da razbijem njegov servis i da dođem do nekih brejk lopti, a jednu od njih sam iskoristio sjajnim bekhendom. Jasno, taj gem je prelomio u moju korist i meč sam nastavio opušteniji. Četvrti set je bio najbolji danas, veoma sam zadovoljan načinom na koji se završio ovaj meč. Mislim da Bautista poseduje veliki kvalitet i da je mentalno izuzetno snažan, uvek je fokusiran i imam veliko poštovanje za njega", rekao je Đoković.

Novak ima 15 gren slem titula, od kojih četiri osvojena na Vimbldonu, ali je i dalje gladan uspeha.

"Vidite, moja glavna motivacija je da budem na terenu i da igram tenis. Znam da je to kliše, ali tako je. Mnogo ljudi govori iste stvari, ali zaista smatram da je to esencija igre. Bez toga, magija ne može da se dogodi i rezultati neće doći. Ne vidim tenis kao svoj posao, u karijeri sam već mnogo toga osvojio tako da mogu da prestanem da igram kad god želim. Ali to nije razlog zbog kog igram tenis. Igram ga jer u tome zaista uživam, imam podršku svoje porodice i naravno, želja mi je da pišem istoriju ovog sporta. Želim da osvojim što više gren slemova i želim da budem taj 'istorijski broj 1', od čega i nisam daleko", dodao je Đoković.

Novak i Rodžer će se u nedelju sastati 48. put, a Srbin vodi 25:22 u pobedama. Pritom, Đoković je dobio poslednja tri meča, ali nijednom se nisu sreli ove godine.

"Federer je sjajan svuda, a posebno na Vimbldonu. Voli da igra brzo, oduzima vreme protivniku i jednostavno ti ne dozvoljava previše šansi. Igrači poput Nadala i mene vole da imaju dovoljno vremena za sve, tako da smo pod konstantnim pritiskom. Rodžer i ja smo imali neka epska finala, tako da znam šta mogu da očekujem", završio je Novak Đoković.

