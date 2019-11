SAMO HRABRO CARE! Đoković ulazi u istoriju tenisa: Nole juri Rodžerov rekord!

Novak Đoković spreman je za Završni masters u Londonu. Srpski teniser želi da sezonu završi u velikom stilu, izjednači rekord Rodžera Federera i šesti put osvoji trofej, svestan da to neće značiti i povratak na prvo mesto ATP karavana. Prvi meč igra danas (15.00) protiv Italijana Matea Beretinija.



Zanimljivo je da njih dvojica nikada dosad nisu igrala. Novak je fokusiran na meč, svestan je da je duel protiv Beretinija važan, ali samo jedan u nizu, jer ga u grupi čekaju još Rodžer Federer i Dominik Tim. U drugoj grupi igraće Rafa Nadal, Stefanos Cicipas, Danil Medvedev i Aleksandar Zverev.



Trojica debitanata su na mastersu: Beretini, Cicipas i Medvedev.

- To je dobra poruka za sve ostale. Bilo je neizbežno da se nova generacija probije. Za Rafu, Rodžera i mene to je izazov - konstatovao je Nole.

foto: Printscreen

Rafa Nadal ima 640 bodova više od Novaka Đokovića i, zanimljivo, nikada nije osvojio Završni masters u Londonu. Srbin mora da dođe do finala uz najmanje dve pobede u grupnoj fazi kako bi imao šansu da godinu šesti put u karijeri završi na prvoj poziciji, čime bi se izjednačio sa Pitom Samprasom.

- To je velika motivacija za mene, naravno. Volim ovaj sport. Želim da budem najbolji što mogu, a to što imam priliku da ispišem istoriju velika je privilegija. Mogao bih da se izjednačim sa Federerom po broju titula osvojenih ovde, i to je velika stvar. Ipak, ne bih nas poredio. Imamo drugačije puteve, ja samo želim da ostanem fokusiran na svoj - objasnio je Đoković.



Kurir / Aleksandar Radonić

Foto: EPA

Kurir