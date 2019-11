NOLE U MADRIDU O SVEMU I SVAČEMU: Đoković opisao šta za njega znači igrati za Srbiju (KURIR TV)

Srbija je u svom prvom meču u Grupi A deklasirala Japan 3:0 i u četvrtak će se sa Francuskom boriti za plasman u četvrtfinale. Pobednik sigurno prolazi među osam najboljih, dok će se poraženi nadati da će biti među dve najbolje drugoplasirane selekcije iz svih šest grupa.

"Zadovoljan sam igrom i rezultatom, nikada pre nisam igrao sa Nišiokom. Jesam se analitički pripremio, ali drugačije je na terenu, pa mi je trebalo vremena da se prilagodim njegovoj igri", počeo je Đoković priču u Madridu.

Francuska predstavlja daleko težeg rivala.

"Krajinović i ja smo danas igrali dobro i nadamo se da ćemo i sutra, jer protiv Francuske se uzdamo u singlove. Nije ni naš dubl loš, ali je francuski, koji čine Erber i Mau, trenutno najbolji na svetu".

Novak misli da će Francuzi napraviti promenu i da će, umesto Monfisa, njemu na megdan poslati Pera.

"Gledao sam Monfisov meč protiv Nišioke i nije igrao dobro, kao da nije bio prisutan. Iskreno, mislim da će staviti Pera protiv mene. Nikad se ne zna. Nikad nisam izgubio ni od Monfisa ni od Pera. Šta god bilo, ključ je u singlovima. Radije bismo da odradimo sve u singlu. Biće teško i Filipu protiv Conge koji je ponovo u dobroj formi".

Upitan ima li šanse da zaigra u dublu, Đoković je odgovorio:

"Veliko je interesovanje za meč Srbija - Francuska. Nije još 100 odsto ko će igrati. Dobro je što imamo više različitih kombinacija, jer je u ovom formatu dubl možda i najbitniji meč. Svi smo vežbali dubl, više nego obično".

Dejvis kup sa 119 godina dugom tradicijom sada je promenio format. Prvi put se igra završni turnir.

"Kad god se počinje nešto novo, to je rizik. Veliki je novac uložen u ovo takmičenje. Imamo 18 ekipa, svaka od njih po petoricu, šestoricu igrača i još ko zna koliko članova stručnih timova. Velika je to organizacija. Potrebno je vreme da se sve to složi. Organizatori čine sve da ovaj događaj protekne kako treba, jer ipak je ovo istorijski važno takmičenje, jedino timsko u našem sportu. U svakom formatu, uzbudljivo je igrati za svoju zemlju, naročito kada igrate sa prijateljima sa kojima ste odrasili kao ja ovde. Imamo mnogo divnih zajedničkih sećanja".

Najbolji srpski teniser smatra da termini moraju da se menjaju, jer sada se Dejvis kup igra na kraju sezone, a novoformirano takmičenje reprezentacija ATP kup već u januaru.

"Mislim da ta dva takmičenja ne mogi da se održavaju u razmaku od samo šest nedelja. Ali ipak je ovo samo prvi korak. Moje mišljenje je da bi Dejvis kup mogao da se igra krajem septembra, posle US opena, mada ne znam da li je to uopšte izvodljivo. Sad je ovako kako je, poslednja je nedelja našeg kalendara i teško je".

Na kraju, Novak je govorio i o planovima za 2020.

"Olimpijske igre su mi svakako na vrhu liste prioriteta za sledeću godinu. Pokušaću da budem zdrav i spreman. Igrao sam nedavno u Tokiju, gde će se igrati i olimpijski turnir, podloga mi odgovara. Igre su specifičan događaj, jer nigde drugde nemate priliku da sedite pored najboljih svetskih sportista i razmenjujete iskustva", zaključio je Novak Đoković.

