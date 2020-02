KRAJINOVIĆ POSLE PORAZA OD RUBLJOVA: Tanka linija odlučivala o daljem toku meča

Specijalni izveštač Kurira iz Dubaija: Vuk Brajović

Poraz protiv Andreja Rubljova u drugom kolu ATP turnira serije 500 u Dubaiju je mogao biti izbegnut – da je samo nekoliko poena otišlo u korist Filipa Krajinovića.

Meč u kome su glavnu ulogu igrali surovi meteorološki uslovi (stravična sparina, toplota i prisustvo peska u vazduhu) mogao je lako da se završi pobedom našeg tenisera – da je uspeo da osvoji prvi set.

No, i pored ovog razočarenja, utisci sa početka sezone nisu toliko onespokojavajući za Filipa:

"Šta reći – crkao sam...“ kaže nam Filip na početku razgovora.

"Dosta sam igrao u poslednjih mesec dana, a odmah po dolasku u Dubai sam imao probleme sa disanjem. Od prvog gema danas nisam bio u dobrom fizičkom stanju – uprkos tome što smatram da sam fizički dobro pripremljen – i ovakav razvoj situacije u meču mi je pokazatelj da sam se fizički preforsirao. Srećom, danas me nije zaustavila neka fizička povreda, i mislim da će mi nekoliko dana odmora biti dovoljno kako bih nastavio da se pripremam na željenom nivou za Masterse u Indijan Velsu i Majamiju."

Na komentar da je Rubljov i sam rekao da je ishod prvog seta odlučio meč – i da bi verovatno tako bilo da je i Krajinovič dobio taj deo igre, Filip odgovara:

"Sigurno, bila je to veoma tanka linija koja je odlučivala o daljem toku meča. Imao sam vođstvo od 4:1 i 0:30, set loptu – ali je istina da sam se mučio na svaki svoj servis i sveukupno nisam igrao na svom nivou. „Bežao“ sam iz poena jer nisam mogao da dođem do daha, i stvarno mi je bilo loše. Ne volim da nalazim opravdanja kada gubim, to nije na mom nivou, ali je danas zaista bilo teško disati u ovim uslovima," prenosi nam on.

"Posle nekoliko propuštenih šansi, iskreno, nisam više znao šta mi je za raditi. Takođe smatram da mi je potpuno nepotrebno dosuđeno nekoliko prestupa pri servisu, ali sam ih verovatno i pravio, jer od umora nisam znao gde se nalazim. U jednom momentu nisam ni znao koliki je bio rezultat. Povratio sam u prvom gemu drugog seta, jer mi je mučnina bila nepodnošljiva. Ipak, nisam želeo da predam meč, jer je Andrej zaslužio da ovako pobedi!" ostao je veran fer-pleju Krajinović.

I pored ovog poraza, Filip sa optimizmom gleda na naredne izazove sezone:

"Sve u svemu, zadovoljan sam kako je prošao ovaj mesec. Igrao sam dva polufinala, pobeđivao sam protiv dobrih igrača, osvojio sam dosta poena, i mislim da sam na pravom putu za dalje uspehe u ovoj godini. Ovo je moj nejbolji početak sezone, očekujem da ću sledeće nedelje biti u vodečih 30 igrača ATP liste, i pošto volim da igram u Indijan Velsu i Majamiju – smatram da će se stvoriti svi uslovi da tamo zabeležim dobre rezultate," ističe Krajinović.

Na opasku da su meteorološki uslovi i stanje zagađenosti vazduha često veoma problematični za igrače na turneji, Krajinović kaže:

"To je tačno, i imam utisak da našu organizaciju nije uopšte stalo da nas zaštiti od tih pojava. Ipak, spomenuto prisustvo peska u vazduhu nije ono što mi je danas najviše smetalo – a zagađenost je problem i kod nas u Srbiji, pa se valjda na to i navikavamo kroz vreme..."

"Kako bi bilo – da je bilo", je početak rečenice koji profesionalni teniseri najviše preziru kad izgube, a današnji meč tu nije nikakav izuzetak. Šteta što nismo videli da se obistine Rubljovove reči u drugom setu, još poena na ATP saldu našeg Krajinovića i kako bi se Filip osećao do narednog meča protiv Evansa ili Erbera – ali već za 2 nedelje kreće Indijan Vels, pa naše lepe želje za Filipa prenosimo na taj turnir...

A do tada, poželimo sutra Filipu Krajinoviću srećan rođendan i sve najbolje u svakom smislu!

