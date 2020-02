NOLE ZAČUĐUJUĆE SVEŽ I ODMORAN NA KONFERENCIJI: Motivacija mi nikada ne nedostaje!

Za Kurir iz Emirata - Vuk Brajović!

Nasmejan, staložen i začuđujuće svež – Novak Đoković se obratio medijima posle pobede u dva seta protiv Grka Stefanosa Cicipasa, ali i duge ceremonije i potpisivanja brojih suvenira i uspomena kojima je bio bukvalno zasut na kraju svečanog programa finala ATP turnira serije 500 u Dubaiju večeras.

Uprkos rano pretrpljenom brejku, Đoković je rutinskom igrom došao do prilike da uspostavi rezultatsku ravnotežu, i u idealnom momentu u oba seta stekne prednost koja mu je omogučila neposrednu konverziju u osvajanje seta – a zatim i meča. U komentaru o toku meča, šampion Dubaija kaže: „Da, početak meča je bio nešto sporiji za mene nego što sam želeo, ali sam imao sreću utoliko što sam uspevao da održavam svoje servis gemove. Bio je veoma blizu toga da načini brejk u moja prva tri servis gema prvog seta. Odlučujući brejk se desio na 4:3, koji mi je omogućio da serviram za osvajanje prvog seta, posle čega sam osetio da posedujem prednost u razmenama, i da sam u naletu – koji sam nastojao da ne izgubim. Ioako smo razmenili brejkove u drugom setu, i dalje sam se osećao komforno u razmenama sa osnovne linije, a kod njega je bio vidan pad energije usled umora iz prehodnih mečeva. Jednostavno, igrao je svakog dana skoro 10 dana uzastopce, i to je moralo da se odrazi na njegovu igru. Svejedno, i ovakav meč je trebalo „zatvoriti“, i mogu da zahvaliim svom servisu koji me je služio tokom celog meča a naročito u poslednjem gemu za ovakvo finale.

foto: Violeta Đorđević

Da li ste se našalili kada ste rekli da vam je cilj da ostanete neporaženi tokom cele sezone, Novak uz osmeh objašnjava: „ Ne, naravno. Želim da uživam u ovom momentu, da cenim vrednost postignutog. Ovo je svakako jedan od najboljih početaka sezona u mojoj karijeri, i osećam se izvrsno na terenu – na betonu, mojoj omiljenoj i najuspešnijoj podlozi. Zahvalan sam što igram na ovom nivou, i što sam stvorio niz od toliko pobeda, za koji ću nastojati da ga održim. Prerano je pričati o tome koliko će on trajati, kalkulisati nešto tim povodom. Ne bavim se predviđanjima, već nastojim da se usresredim na to šta je najbolje što moj tim i ja možemo svakoga dana činiti – kako bih mogao da igram najbolje što mogu u svakom narednom meču. To je vredan i ostvariv cilj!“ kaže Novak, i nastavlja:“Moji ciljevi su veoma jasni, i ja radim na njihovom ostvarenju. Trudiću se da ostanem u formi, zdrav, i da obezbedim dobre uslove kako bi moji nastupi u Indijan Velsu i Majamiju bili zadovoljavajući. To se nije dešavalo u poslednje 3 godine, ali sam sada izuzetno motivisan da se to promeni – kako bih, između ostalog, stekao i veliki broj poena. U prošlosti sam osvajao oba turnira više puta, a sada imam dve nedelje pre svog prvog meča tamo – što će mi omogučiti da se oporavim, odmorim i tempiram pravu formu“ ističe prvi igrač sveta.

„Motivacija mi nikada ne nedostaje, iskreno rečeno. Motivišu me male stvari, razni detalji. Kao što sam napomenuo više puta, razvoj u igračkom i ličnom smislu i mogućnost da spoznajem nove životno važne stvari je nešto što me najviše podstiče. Tenis je platforma koja mi omogućava tako nešto, simultano, i u mom životu se ništa slično nije desilo što bi mi to omogućilo, na čemu sam izuzetno zahvalan. Uz to, motivišu me i ciljevi koje postavljam, i zato se bavim profesionalnim, takmičarskim tenisom. Da ponovim, početak ove sezone je bio sjajan, i da će zbog toga moji brojni budući protivnici imati osećaj da nemaju ništa da izgube, u nastojanju da odigraju svoj najbolji tenis i prekinu taj niz. Istovremeno, što više budem pobeđivao, moje samopouzdanje će rasti iz meča u meč – i osećaću se prijatno kroz takmičenja i nastupe,“ najavljuje Novak.

foto: Violeta Đorđević

Upitan da prokomentariše Cicipasove izjave da uopšte nije lako razvijati karijeru kao mlad momak, uz porodicu i vansportske običaje, Novak iskazuje razumevanje za stavove mladog Grka: „Čuo sam da je govorio na tu temu, i svakako razumem zašto. I on će, kao što sam i ja, prolaziti kroz proces samospoznaje, učenja, sazrevanja i realizacije toga šta je za njega dobro u životu, a šta ne. Po meni je Stefanos već veoma zreo čovek; možda i dalje mlad iz perspektive profesionalnog sporta, ali je njegovo iskustvo već pozamašno. On je pametan, mudar, i to sam pohvalio kod njega javno na terenu posle meča. Izuzetno mi se dopada to što je više od tenisera, i što uvek nastoji da uči iz raznih iskustava i razume sebe još više i bolje, kako bi napredovao u svakom smislu. Za mene su to odlike šampiona, nekog ko je predisponiran da bude broj 1 na svetu, osvaja Grend slemove i postane važan ambasador našeg sporta. On zapravo to već i jeste, ali ga u budućnosti čeka još toliko puno toga izuzetnog – u šta sam siguran. Životne okolnosti bivaju drugačije od osobe do osobe, roditelji su i uvek će biti uz vas – a njegovi su veoma dobri i posvećeni ljudi, koji mu žele najbolje kao teniseru i ličnosti – i mislim da je njihov odnos i njegov rezultat sjajan.

Novak je bio veoma zahvalan po objavljenoj vesti da mu je vladarska porodica Dubaija uručila Zlatnu vizu za boravak u ovom Emiratu, posle Federera, Ronalda... „Ovo je izuzetna čast, i lično sam zahvalan na ovom sjajnom gestu – iako još uvek nisam upoznat sa svim detaljima o prednostima koje nosi. Njegovo veličanstvo, Faza (ako smem tako da ga oslovim) se postavio prema meni kao veliki prijatelj, i naš odnos traje već dugi niz godina. Između ostalog, imam to zadovoljstvo da treniram u njegovom centru, što mi puno znači u pripremama pred novu sezonu. Smatram da je Zlatna viza pozitivna posledica našeg ličnog prijateljskog odnosa, i da je Dubai grad koji je imao važnu ulogu u mom životu i razvoju. Jedva čekam da se njemu vratim, a ako pitate moju decu – ona bi ovde bila i češće, jer su svaki put oduševljeni kada se zaputimo ovamo.

foto: Violeta Đorđević

Upitan koji mladi igrač poseduje servis sa kojim mu je najteže da se izbori, Novak kaže: „Većina mladih igrača je veoma visoka, i to im daje prednost da mogu da imaju jake servise i osvajaju pregršt lakih poena. Zverev, Medvedev, Cicipas, Kačanov – svi poseduju upravo takve servise, i teško je odabrati nekog od njih. Njih krasi ne samo jak servis, već i odlično kreatanje po terenu, različita tehnika, izuzetna snaga. Videli ste da je Stefanos večera servirao preko 200 na sat, i poneka ne želite da budete sa druge strane kad vam se približava takav projektil. Sa Opelkom do sada nisam igrao, ali me dosta podseća na Iznera – a tu nema šta posebno da se doda...Srećom, moj ritern me i dalje služi, i drago mi je da mogu da se oslonim na to. “ kaže Đokovič.

Upitan da li je u međuvremenu uspeo da usavrši Ronaldov skok – posle zajedničih treninga koje su on i fudbalski as iz Portugala imali ovde u decembru – Novak nam prenosi: „Ne, još uvek sam početnik u tom smislu. Obećao je da će me naučiti kako da ga izvedem pravilno. Ta vrsta skoka mi, iskreno, nije prečesto potrebna u tenisu – a to je možda loše opravdanje (smeje se). Možda bi mi koristilo kada bih želeo da poentiram glavom, ili ako postavite koš na teniski teren pa da treba da zakucam...U našem sportu se više koristi lateralna kretnja, usmerenje posle prvog koraka, promena pravca. Naravno, potreban vam je i odraz – ali ipak ne toliko koliko u fudbalu, košarci. A za Ronalda mogu da kažem da mu je odraz fascinantan, da je neverovatno spreman, prava zver...“ hvali svog trening-partnera osvajač pete titule u Dubaiju, koji je večeras potvrdio da će učestvovati u borbi za trofej Srebrnog jedrenjaka i u narednoj sezoni...

Kurir sport / Vuk Brajović

Kurir