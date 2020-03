JANKO, MISLIO SAM DA ĆU UMRETI! Potresna ispovest Tipsarevića o prijatelju koji je imao koronu i koji se borio za život

Tipsarević je objasnio da se njegov prijatelj borio za život.

"Čuo sam priču od ljudi iz okruženja, neki nisu shvatali virus ozbiljno, mislili su da je poguban samo za starije, "preležaću ja to za tri dana, malo ću imati visoku temperaturu, biće kao grip". Jedan naš prijatelj advokat, koji ne puši i ne pije, ima koronu, mislio sam da će biti dobro za par dana. Juče se borio za život. Kada sam ga pozvao, rekao je "Janko, nisam paničar, ali mislio sam da ću umreti. Ispričao mi je i različite primere, virus može ići kroz tebe tri dana i da ne osetiš, ali ako osetiš simptome, može napasti srce i pluća. On je bio tako zdrav, ne pije i ne puši. Ide u krevet u 9 uveče. I to je nabolji primer za sve. Da se shvati virus ozbiljno", ispričao je Tipsarević za portal tennisnetnews.

Janko je ozbiljno shvatio trenutnu situaciju u Srbiji.

"Dobro smo, zatvoreni, u karantinu, a Srbija kao država ima dobar odnos sa Kinom, pa je dosta kineskih lekara i stručnjaka došlo ovde. Vode nas dobro i ovde se cela situacija shvata prilično ozbiljno, sve je zatvoreno. Ja sam se pre 10 dana vratio iz Austrije, išao sam da se vidim sa bratom posle Indijan Velsa. Policija zove nekoliko puta dnevno i proverava da li sam kod kuće, rasture ti zadnjicu koliko te kontrolišu, ali je sa druge strane odlično videti da se ozbiljno brine o tome. Predsednik je veliki posao napravio odlukama da svi budemo kod kuće i merama da svi budu disciplinovani. Srbija nije najbogatija zemlja, resursi su mali u medicinskoj opremi. U Italiji je horor i ne mogu svi ljudi da budu zbrinuti, pa je jasno zašto mere moraju da budu ovakve. Vidim samo ljude sa terase, ispred zgrade, idu da bace đubre sa maskama. Ljudi stariji od 65 godina ne smeju da izlaze u određenom periodu, niko ne sme da izlazi posle 17 časova. Imamo svega dovoljno, nema razloga za paniku, ali moramo da budemo oprezni zbog ekonomskog momenta Srbije", poručio je Janko Tipsarević.

