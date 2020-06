KAKVA ŠAMARČINA FEDERERU! Izjava teniske legende o Rodžeru i Novaku izazvala NEVIĐENE POTRESE! Švajcarac će ODLEPITI

Keš smatra da tu "titulu" najviše zaslužuje srpski teniser Novak Đoković.

"Federer bi bio prvi u bilo koje vreme, sa bilo kojim reketom. Rafa i Novak su uveli nešto novo. Način na koji Rafa igra na šljaci je neverovatan. A Novak to može na svakoj podlozi. Ali ako pitate ko je najbolji od njih, to je Đoković, to je jasno. On igra protiv najboljih na njihovoj omiljenoj podlozi i pobeđuje. Teško je zanemariti i međusobni skor", rekao je Keš.

Podsetimo, Novak u međusobnim duelima ima pozitivan skor sa oba rivala. Protiv Rafe vodi 29:26, a protiv Rodžera 27:23.

foto: Profimedia

Australijanac smatra da teniser za kog se smatra da je najbolji ikada mora imati bolji učinak u međusobnom skoru od svojih najvećih rivala i ističe da Đoković ima bolji učinak od svih.

Dodatno je pecnuo Švajcarca izjavom da ne zaslužuje ni drugo mesto na listi "najbolji svih vremena".

"Svi govore da je Federer najbolji igrač svih vremena. Ali on nije čak ni drugi u svojoj eri", rekao je Keš.

Izjava bivšeg australijskog asa izazvala je pravu pometnju na društvenim mrežama.

