KAD JE FEDERER U PITANJU NIŠTA ME NE BI IZNENADILO: Novak u Hrvatskoj pričao o LJUTOM RIVALU i iznenadio sve!

Novinari iz komšiluka opkolili su Noleta već na aerodrom, a Srbin je strpljivo odgovarao na sva postavljena pitanja.

Jedno od prvih pitanja bilo je vezano za Novakovog velikog rivala Rodžera Federera. Novinare je zanimalo Đokovićevo mišljenje o Rodžerovoj dugovečnosti i da li će Švajcarac moći da igra i u 40. godini.

Usledio je zanimljiv odgovor Novaka:

"Ništa me ne bi iznenadilo kada je Federer u pitanju. On je verovatno najveći teniser koji je ikada živeo, ikada držao reket. Ljudi često vode debatu ko je najveći svih vremena, uzimajući pritom razne parametre kako bi odlučili ko je najbolji. Teško je upoređivati generacije. Bjorn Borg je osvojio 11 Grand slemova, a povukao se u 26. godini života. Da je nastavio igrati još pet, deset godina, gde bi mu bio kraj? To su sve stvari koje su sada pod znakom pitanja. Šta bi bilo da nisu igrali s drvenim reketima?"

Đoković je istakao da ga ne bi iznenadilo da Federer po povratku na teren ponovo izbori mesto u vrhu.

"Rodžer je bio otpisan na početku svojih 30-ih godina, pa je nakon toga osvojio još tri, četiri Grend Slema. Nastavlja da niže izvanredne rezultate. Prošle godine smo odigrali istorijsko finale Vimbldona na kojem je bio na jedan udarac od pobede, tako da je sve moguće. On igra s takvom lakoćom i prirodnim talentom kakav tenis nikada nije video. Vrlo je efikasan u svojoj igri, tako da čak i ako fizički ne može nositi se s mlađim igračima, on opet to kompenzuje sa svojom igrom. Ne bi me iznenadilo da ponovno bude u vrhu i sledeće godine", kaže Đoković.

Novak će narednih dana boraviti u Zadru, gde je za vikend na programu drugi humanitarni turnir Adria tour.

Kurir sport

