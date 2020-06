OGORČENI IVANIŠEVIĆ GRMI IZ HRVATSKE: Jedva su dočekali Novakov POGREŠAN POTEZ! Iskreno, voleo bih da ga SMENE!

Trener najboljeg tenisera sveta dao je kratak intervju za hrvatski "SN" u kom nije krio daje ogorčen zbog trenutne situacije u vezi sa Đokovićem.

Novak je danima na meti napada medija iz Hrvatske, uglednih svetskih medija, kolega, navijača, teniskih stručnjaka... Razlog je koronavirus na Adria tour-u. Iako je imao najbolje moguće namere, da pomogne svima kojima je pomoć najpotrebnija, Novak je preko noći postao najveći negativac u svetu tenisa.

Lako je biti general posle bitke i sada su svi jako pametni, puno njih napada Novaka, to je jako popularno, kao da su jedva dočekali njegov pogrešan potez. On je pokušao da napravi nešto veliko, nešto što je imalo humanitarni karakter nakon što smo svi zajedno bili zatvoreni tri meseca.

Novaku se zameraju pune tribine u Beogradu i Zadru, igranje fudbala, košarke, a posebno čuvena žurka u Beogradu nakon finala prvog Adria tour-a. Mnogi ističu da je ta "divlja zabava" bila uzrok svega što se dogodilo kasnije.

"Mogu da prihvatim da nam to nije trebalo, ali tu svako snosi odgovornost za sebe. Niko nikoga nije prisiljavao da dođe taj klub, niti ga je terao da pleše ili da skida majicu" kaže Ivanišević i dodaje:

"Opet, kako bilo ko može da kaže da je tu krenula zaraza? Marko Paniki, Novakov kondicioni trener, nije bio na toj zabavi. Ja sam s njim u Beogradu bio svaki dan gotovo dve nedelje, a on je bio pozitivan na testu, dok sam ja bio dva puta negativan. Može li mi neko to objasniti? Ili to što je Miljan Amanović, Novakov fizioterapeut, tretirao lakat Dimitrovau Zadru, ne samo jednom, ai njegov test je negativan".

foto: Mario Ćužić / HTS

Ivanišević smatra da su priče da je Dimitrov namerno krio da je zaražen besmislene. On tvrdi da sada svi iz ove situacijie pokušavaju da ukradu neki poen.

"Znam da je Zadar “atraktivan” zato što su na njemu pozitivni postali oni najpoznatiji, sada bi svi hteli da uberu neki poen, to tako ide i nema veze što je zaraženih manje nego u nekim drugim gradovima u Hrvatskoj."

Na zanimljiv način je prokomentarisao i glasine da će Đokovića smeniti sa mesta predsednika Saveta igrača.

"Ovo je samo moje mišljenje, iskreno, voleo bih da ga smene. Od momenta kada je postao predsednik, šta god uradi, ništa ne valja. Napada ga ko stigne i kako stigne, on se u tome troši jer pokušava da napravi da bude dobro svima", zaključuje Ivanišević.

Kurir sport

Kurir