A, BILI SU NAVODNO VELIKI PRIJATELJI! Španac žestoko udario na Novaka! Đoković mu GORI od svih

Lopez je uputio nekoliko kritika na račun prvog tenisera, a povodom nedavno održanog Adrija Tura.

- To što je Đoković uradio nije pomoglo. Mislim da je moglo da bude urađeno bolje, siguran sam. Zbog stanja u kojem je svet trenutno morao je da u svet pošalje potpuno drugačiju sliku od te. Pored turnira oni su organizovali i fudbalski meč i išli na žurke na koje stvarno nisu morali, to je moglo da se drugačije organizuje. Tenis je ozbiljan sport kao fudbal ili košarka. Ljudi moraju da postave primer drugima. To što se desilo u Beogradu sa Đokovićem ne mora da bude slika povratka tenisa. Oni moraju da nas nateraju da poštujemo najstriktnije protokole, jer je to jedini način. Najbitnija je bezbednost ljudi i da nema širenja zaraze- istakao je Lopez.

