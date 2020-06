KO SMEŠTA NOVAKU ĐOKOVIĆU!? Nada Macura i Bogdan Obradović znaju odgovor! VIDEO

Zbog nedavnih događanja veznih za korona virus i Adrija tur, ali i napade na srpskog tenisera Novaka Đokovića, u jutarnjem programu Happy televizije ozbiljno se pričalo o tome ko i zašto kordinira napadima na najboljeg tenisera planete.

Gosti emisije bili su Nebojša Čović, predsednik Upravnog odbora KK Crvena zvezda, doktorka Nada Macura i Bogdan Obradović, nekadašnji selektor našeg asa a sada potpredsednik Olimpijskog komiteta.

- Čovek je pokrenuo sjajnu akciju, a onda se postavilo pitanje šta bi bilo kada se ne bi ni održalo sve. Na kraju je on platio ceh, razboleo se, supruga takođe... Sve u medijima je neverovatno, ne pominje se Brajton, tamošnje plaže... Pošto Britanci vole da ga napadaju. Ne pominje se Liverpul, proslava na kojoj je bilo 10, 12 hiljada. Potom Sevilja, opet doček navijača od 10 i više hiljada. Ima strelica iz Amerike takođe... - objasnio je Čović.

- Čini mi se da mediji prave veliku grešku, a to je da giganta poput Novaka stavljaju u konotaciju priče sa nekima koji nisu ništa napravili ovako, a da ne pričamo o globalnom nivou. Mnoge je povredilo kada je došao na mesto broj 1, nakon Rodžera Federera, odrazilo se i na Nadala. Sve su to velike sile kojima smetaju neke stvari, globalno tenis vrti na desetine milijarde dolara, svi ti turniri... To je jedan ogroman biznis - dodao je Bogdan Obradović.

- Mogu da dube na trepavicama, savetovala bih Noletu da nastavi svoj program života, za tri dana će sve to prestati. Mora da bude psihički spreman da će biti napada, od kolega, od novinara, ali ne razumem one koji u poslednje vreme daju dezinformacije - osvrnula se doktorka Macura.

