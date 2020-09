UŽIVO, VIDEO! ŠOK! ĐOKOVIĆ DISKVALIFIKOVAN! Novak pogodio sudiju lopticom, sudije ga IZBACILE sa US OPENA!

Us open

TOK MEČA

ŠOK! NOVAK ĐOKOVIĆ JE DISKVALIFIKOVAN SA US OPENA!

Neverovatno, Novak je pogodio linijskog sudiju lopticom i sudije su donele odluku da ga izbace sa turnira!

1. SET

Neverovatna scena, trenutno je meč u prekidu jer je Novak lopticom pogodio linijskog sudiju.

Sudije meča većaju da li će i kako kazniti Novaka. Jedna od opcija je i DISKVALIFIKACIJA ĐOKOVIĆA!

foto: Printskrin

5:6 - Karenjo Busta pravi ipak brejk u najgorem trenutku po Đokovića.

Sreća, Novak je nastavio bez medicinskog tajm-auta, samo je urađena kraća masaža. Problem je, međutim, što je 0:30 u ovom trenutku.

foto: Printskrin

Drama na "Artur Ešu", Novak je pao direktno na ruku i uhvatio se sa bolnom grimasom za rame. Odmah je zatražio medicinsku pomoć.

foto: Printskrin

5:5 - Neverovatan gem. Đoković je stigao do tri vezane brejk lopte, ujedno i set lopte, ali je Karenjo Busta baš tada počeo dobro da servira i uspeo da veže pet poena.

5:4 - Neumoljiv je Đoković na svom servisu, deveti as za gem bez izgubljenog poena.

4:4 - Najuzbudljiviji gem do sada. Novak je stigao do prve brejk lopte, međutim nije uspeo da je realizuje. Najduži i najuzbudljiviji gem pripao je Špancu.

4:3 - Neverovatan je Đoković na servisu, nova tri asa u jednom gemu za vođstvo. Čak osam as servisa Novaka u prvih sedam gemova.

3:3 - Karenjo Busta bez izgubljenog poena stiže do gem servis gema.

3:2 - Novi as Đokovića, ima ih ukupno pet, za prednost u 1. setu.

2:2 - Busta ponovo stiže do izjednačenja. Osvojio je tri prva poena, Đoković naredna dva, ali nije uspeo da ugrozi prednost Španca.

2:1 - Novak je lako stigao do 40:0 sa tri vezana as servisa, a uz jedan izgubljeni poen stiže do novog vođstva.

1:1 - Karenjo Busta dobija gem na razliku.

1:0 - Novak je prvi servirao i lako stigao do prednosti.

Podrška porodice. Sa ekrana podršku Novaku pružaju sin Stefan, supruga Jelena i mama Dijana.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra u Njujorku meč 4. kola US Opena sa Pablom Karenjom Bustom.

Meč Srbina i Španca je drugi na stadionu "Artur Eš".

Pobednik ovog duela će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz meča David Gofan - Denis Šapovalov.

foto: Printskrin

Đoković ima stopostotan učinak protiv 27. igrača sveta iz tri meča. Poslednji međusobni duel su igrali u Sinsinatiju prošle godine.

"On je vrlo čvrst i nezgodan igrač, a pogotovo je to slučaj u Njujorku – osvojio je ovde trofej u dublu, igrao polufinale u singlu pre tri godine. Nema neko veliko oružje, ali svuda je solidan – forhend, bekhend, servis. Jako dobro riternira, mnogo lopti vraća u teren i moram da budem spreman na dosta razmena i fizički zahtevan meč. Nismo dugo igrali jedan protiv drugog, ali znam šta me očekuje, nadam se pobedi", rekao je uoči ovog meča prvi reket sveta.

