(UŽIVO) NOVAK ĐOKOVIĆ PRED NOVINARIMA: Igram tenis života ove sezone! Cilj je da prestignem Federera! Linijske sudije...

Najbolji teniser sveta Novak Đoković u prestonici Srbije priprema se za naredne teniske izazove - turnir u Beču koji je na programu od 26. okotobra do 1. novembra.

Đoković je već saopštio da neće igrati na Mastersu u Parizu već će se takmičiti u Beču i Londonu.

"Na US Openu se desila ta nesrećna situacija za mene. Ako ne računamo USO, imam samo jedan poraz u godini. Igram tenis života trenutno. Ova sezona može da se poredi sa 2011. i 2015. godinom", poručio je Novak na početku obraćanja, pa nastavio:

"Ciljevi su jasni, želim da završim godinu kao broj jedan i da steknem značajniju prednost za prva tri meseca 2021. jer ću tako ostvariti jedan od dva najveća cilja", rekao je Nole koji ima u planu da prestigne Rodžera Federera po broju nedelja provedenih na ATP listi i borju osvojenih trofeja na Grend Slem takmičenjima.

"Postoji žal što nisam uzeo US Open ili Rolan Garos. Mislim da sam bio u odličnoj formi na oba. Na Rolan Garosu u finalu nisam bio na nivou, imao sam boljeg protivnika, a i nisam igrao dobro. Još ne znam kada ću ići u Australiju, zbog porodice, svih tih ograničenja... Nadam se da će skratiti period karantina, ako to ne bude slučaj, moraćemo ranije da idemo. Australijan open je u planu, a za ATP Kup još ne znam", rekao je Đoković.

foto: Printscreen

Jedno od pitanja je bilo vezano i za ATP asosijaciju.

"Između turnira, Pospišil i ja radimo na postavljanju strukture nove asocijacije igrača. Dosta ljudi je pikušalo da nas obeshrabri, ali ta organizacija je po mom mišljenju krucijalna za igrače. Nismo nas dvojica samo to smislili, ta ideja postoji već 20 godina. Goran Ivanošrvić je moj trener i ta ideja je postojala j kada je on igrao, samo nije bilo realizacije. Tenis kada je u pitanju iskoriščavanje punog potencijala ekonomskog i marketinškog je van prvih 10 sportova na svetu, zato mislim da to mora da se promeni. Mi nismo želeli da se suprotstavimo bilo kome. Mi smo i muška i ženska organizacija i hoćemo da se borimo za prava igrača", poručio je Novak.

foto: Printscreen

"Pre nego što smo zvanično osnovali asocijaciju, pričao sam sa Federerom i Nadalom. Nisu želeli da se pridruže. Ja poštujem to, živimo u demokratskom društvu. Da li bih voleo da su sa nama? Da", rekao je Đoković,a zatim progovorio i na temu linijskih sudija u svetu tenisa.

"Nije samo u mom slučaju, osvrnuću su na neke ljude iz tenisa poput Bekera i Muratoglua, zvučnih imena koji su pričali o inovacijama u tenisu, pa su kritikovani. Dobio sam mnogo kritika što sam rekao da bi trebalo da uzmemo u obzir da nemamo linijske sudije. To nema veze sa time što sam ja diskvalifikovan, iako su ljudi povezali sa time. To mišljenje imam već godinama. Sada smo u Njujorku prvi put videli kako to izgleda i bilo je savršeno, umanjio se faktor ljudske greške. Nisam neko ko obožava tehnologiju i ne može bez nje, tehnokratsko društvo je otišlo malo predaleko, ali ako već možemo da budemo efikasniji i precizniji, zašto da ne? Za ljude koji volontiraju kao linijske sudije možemo da nađemo druge uloge u okviru organizacije turnira, prosto mislim da je u ovom slučaju tehnologija bolje", smatra Nole.

foto: Printscreen

Hteli su da nas saseku u korenu, pogotovo u Americi "Između turnira Vasek Pospišil i ja radimo na postavljanju sistema, strukture. Postoji dosta otpora, dosta ljudi je pokušalo da nas obeshrabri, saseče u korenu. Posebno u Americi. To je ideja koja postoji više od 20 god. Goran mi je trener. I oni su pre 20 god imali tu ideju. Ali je 4,5 pokušaja propalo", rekao je Novak.

Đoković je pred početak obraćanja odradio trening u "balonu" na Dorćolu, a sve se održalo uz poštovanje strogih epidemioloških mera zbog pandemije virusa korona.

foto: EPA

(Kurir sport)

Kurir