DRUŠTVENE MREŽE GORE: Doktor Nestorović objavio fotku sa Novakom i najavio NEŠTO SASVIM NOVO! (FOTO)

Naime, doktor Branimir Nestorović je pre neki dan najavio ozbiljan projekat sa Đokovićem, a s obzirom na to da naš as nema obaveza na terenu do Završnog mastersa u Londonu, sada je idealna prilika da se druđe i rade na ideji.

Nestorović je nedavno otišao u penziju, a osim u svojoj privatnoj ordinaciji i lečenju dece, posvetiće se i jednom projektu sa Novakom.

"Već tada sam isplanirao da ću da otvorim ordinaciju, isplanirao sam tri, četiri neka projekta, koja su meni važna. Jedna je sa Novakom sa Teslijancima, i to će dobro da krene. Čekamo da Novak završi turnire", rekao je nedavno Nestorović.

"Kad se priča o integrativnoj medicini, ona je često stvar podsmeha, ali zaboravlja se ko se njome bavio. Tesla. On je imao onaj čuveni aparat, lečio karcinom krajem 19. veka neverovatnom efikasnošću. Onda mu je aparat zabranjen u Americi a Tesla proglašen za šarlatana. Sve mogu da prihvatim da je bio, ali da je bio šarlatan to apsolutno ne mogu", zaključio je poznati doktor.

