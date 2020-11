RUS PRESREĆAN NAKON OSVAJANJA PARIZA! Medvedev: Kad sam na svom nivou, mogu svakog da pobedim!

"Izuzetno sam srećan kako sam odigrao, tokom cele nedelje igram na vrhunskom nivou i tada nije lako igrati sa mnom. Sada je bilo neizvesno, posle prvog seta nisam znao šta da radim jer je on servirao izvanredno, nisam se osećao dobro na riternu i stegao sam se pri kraju seta. Osećao sam da bi meč mogao da mi isklizne iz ruku. Uspeo sam da ostanem mentalno jak, pritiskao sam ga, propustio četiri brejk lopte na 1:1 u drugom setu, ali korak po korak sam dizao nivo igre i onda napokon napravio brejk. Čak i treći set, jeste bilo 6:1, ali na 1:0 je on imao brejk lopte. Tada sam išao na mrežu, odigrao dobre voleje, time sam zadovoljan", rekao je Medvedev

Rus je izneo svoja očekivanja, pred završni Masters u Londonu

"Dolazim u boljoj formi nego prošle sezone. Tada sam bio iscrpljen i u Parizu sam izgubio prvi meč, tada sam izgubio samopouzdanje, uvek je tako kada se izgubi na startu. Sada ću uzeti nekoliko slobodnih dana i treniraću dobro u Londonu. Nadam se da mogu da ostvarim neku pobedu tamo. Nemam drugi cilj jer rivali su trojica Top 10 igrača u grupi – evo Rafa je prošle sezone imao dve pobede i ispao je u grupi. Zato mi nije cilj u startu da osvojim turnir, idemo meč po meč".

Prisetio se poraza od Nadala na prošlogodišnjem Mastersu

"Užasno sa svakog aspekta, teniskog i mentalnog. Imao sam i meč loptu, ne može igrač to sebi da dozvoli ako želi da bude u vrhu. Ipak, posle nisam želeo da kukam, znao sam da to moram da ostavim iza sebe i da naučim iz toga. Na 5:1 nije trebalo da poludim kada sam izgubio gem za 5:2, al dugo radim na mentalnoj snazi – iako i dalje imam ponekad velike padove, to ne može da se poredi sa onime što je bilo ranije. Sada sam zadovoljan tim segmentom igre”, zaključio je Medvedev.

Kurir sport

Kurir