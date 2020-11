NOVAK JE POKAZAO DA JE I ON SAMO ČOVEK Trener Medvedeva analizirao pobedu Rusa u Londonu! Pomislio sam: Hvala ti Đokoviću VIDEO

U završnici prvog seta, Novak je ušao u seriju grešaka, a sve se završilo duplom servis greškom.

"Na 5:3 sam bio fokusiran na nešto drugo. Više nisam mogao da pravim ’beleške’, ali sećam se da sam pomislio ’Hvala ti, Đoko’. To je Masters, a Đoković je pokazao da je i on samo čovek", rekao je Servara i dodao:

"Da li je bio maksimalno odlučan? Da li je to ono što objašnjava njegove greške koje je napravio više nego obično? Sad je to takođe i do snage Danila i onoga što je do njega. Medvedev je pokazao da je najjači i da nije slučajno osvojio Pariz i London."

Podsetimo, Medvedev je na lraju osvojio turnir u Londonu.

