NOVAK O ZAJEDNIŠTVU, FILIP O DUBLU: Srpski teniseri zadovoljni posle pobede nad Kanadom VIDEO

Iako je Lajović bio taj koji se poslednji radovao (Rim 2020), uslovi u kojima je odigran današnji meč očito su više pogodovali Raoniću – koji je svoju prvu pobedu protiv našeg igrača ostvario upravo na tvrdoj podlozi Sinsinati mastersa 2018. – na otvorenom.

Za razliku od tog meča, Dušan Lajović je uspeo da osvoji jedan gem više – u porazu 6:3, 6:4 – ne uspevši da izađe iz “mašine” u koju ga je ubacio stameni Kanađanin crnogorskog porekla od samog početka. Iako Miloš ponovo ima vidni višak kilograma, što je bio poziv Dušanu da proba da ga izmori “otvaranjem terena” i šetnjom iz ugla u ugao umanji njegov potencijal da bude precizan i efikasan u razmenama – to se nije desilo. Jednostavno, Raonić je svojim presnažnim servisima i jakim i preciznim udarcima sa osnovne linije “suzio” teren našem igraču, stavio ga u stanje defanzive, smanjio mu vreme za reakciju i time onemogućio da stvori manipulativni prostor I prikaže partiju nalik na one koje su obeležile ukupni trijumf srpske reprezentacije na inauguralnom ATP Kupu u Brizbejnu i Sidneju prošle godine.

U tim uslovima, Lajović nije uspeo da transformiše svoju igru iz defanzive u ofanzivu, rizikovanje mu nije pružilo željene rezultate, puno je grešio u razmenama – i ni u jednom trenutku nije uspeo da nađe formulu kojom bi odgovorio na sistem Raonićeve igre – prvenstveno bazirane na ubitačnom servisu, ali i preciznoj i efikasnoj igri u terenu.

Ono što je dobro poznato svima koji prate nastupe i uspehe Novaka Đokovića u Melburnu je da mu ne prija da igra dnevne mečeve, i da bi iritantni uticaj termina njegovog uvodnog ATP Kup meča protiv Šapovalova (skoro tačno u podne) u nekoj meri moglo da ublaži prisustvo i bodrenje njegovih drugova iz reprezentacije sa timske klupe. Svestan toga, mlađi protivnik je učinio sve što je mogao da što duželo održava rezultatski paritet – kombinacijom snažnih servisa i agresivne igre u polju.

Iako je Novak jedan od retkih dešnjaka kome izuzetno leže levoruki protivnici, igrati prvi meč posle ovako duge pauze i karantina protiv igrača ovakvog potencijala i karakteristika nije nimalo lak izazov. Koliko je težak i fizički I mentalno zahtevan bio prvi set – koji je Novak dobio uz jedan jedini brejk sa 7:5 – moglo se oceniti po jačini urlika koji je Novak pustio u etar posle osvojenog završnog poena tog dela igre.

Po sličnom modelu je tekao i drugi set, što je za neuporedivo iskusnijem Đokoviću ukazivalo na – put do pobede. Šapovalov je gubitkom prvog seta izgubio i oštricu u odlučujućim segmentima konačnog seta, i – iako je uspevao da parira Novaku pre svega dobrim varijacijama u početnom udarcu i vraćao u meč posle nekoliko Novakovih prednosti na njegov servis, nije stvorio niti jedan brejk poen na Novakov, i videlo se da neće biti dovoljno sabran da izdrži glavni nalet prvog igrača sveta – duboko u setu, pa Novak prelepim pasing – šotom stavlja potpis na ovu važnu pobedu i izjednačenje rezultata u meču.

No – ono što je bilo jasno u tom trenutku je da će obojica učesnika drugog meča – kao i obojica pobednika mečeva u singlu – uzeti učešće u odlučujućem dublu. Izbor za Novakovog partnera je pao na Filipa Krajinovića, koga je Novak odredio i kao svog sparing partnera tokom prvog perioda karantina i aklimatizacije u Adelejdu. Ta odluka se pokazala kao izuzetno korisna – upravo za ATP Kup.

Na momente briljantnom igrom u maniru najvećih majstora dubla, tandem Filip – Novak osvaja prvi set posle tri osvojene brejk lopte pri servisu i dalje „potrešenog“ Šapovalova na 6:5 u prvom setu. Istini za volju, i veliki serveri Denis i Miloš su imali svoje momente slave – što je potvrdilo dobar izbor njihovog kapitena Pitera Polanskog, ali je Srpski dubl – sa izuzetno motivisanim i lucidnim Filipom Krajinovićem u glavnoj ulozi u odlučujućim trenucima tog dela igre – pokazao da ga odlikuje pozitivna hemija i „iks faktor“ koji bi mogli da budu od velike važnosti za ostvarenje željenih rezultata u narednim rundama uvodnog timskog takmičenja sezone.

Drugi set je obilovao brojnim lepo odigranim poenima i dinamičnom kombinatorikom sa obe strane, uz do sada neviđenu igru članova našeg dubla na mreži u bilo kojoj konkurenciji. No, Novak i Filip su takođe propustili i nekoliko zrelih šansi da naprave brejk na servis obojice protivnika – u čemu je prednjačio naš trofejni as, koga su – zanimljivo – i Raonić i Šapovalov birali za primaoca servisa pri đus rezultatu u gemovima, pritom mu servirajući na forhend. Uprkos tome, Novak uspeva da se izbori sa trenutnom nervozom i zamorom i izjednači na 5:5.

A u taj-brejku – klackalica lepih poteza i iznenađujućih grešaka pod pritiskom rezultata sa obe strane stvara rezultatsku uravnoteženost do 4:4, kada Filip odigrava fantastičan ritern pod noge Raoniću i otvara put ka 2 meč lopte na Novakov servis – od kojih Novak konvertuje već prvu i donosi veliku pobedu za branioce ATP Kupa iz 2020. godine.

Na konferenciji za medije, naši asovi su bili vidno dobro raspoloženi – jer je ova pobeda ujedno bila važna za jačanje timskog duha, po čemu su poznati u svetu tenisa, iako su – kako su i ovog puta napomenuli – tipični singl igrači.

Đoković je komentarišući važnost pobede istakao

- Mnogo je značajna, jer, imamo verovatno najtežu grupu. I Šapovalov i Raonić su danas servirali rakete, ali smo i u mom meču u singlu i u dublu, uspeli da prelomimo kada je bilo najpotrebnije. Mislim da nam ovo timski jako znači, motivisani smo da damo sve od sebe uvek kada smo zajedno. Ovde odsedamo zajedno svih sedam dana, družimo se podržavamo i provodimo vreme zajedno i i na terenu i van njega.

Filip Krajinović je uz osmeh prokomentarisao da li je Srbija posle ovog meča dobila novi dubl.

- Iskreno nisam fan dublova igram ih jednom godišnje. Ali kada tim i Novak pozove, tu sam da pomognem. Uz Novakove savete uspeo sam da reterniram kada je bilo bitno, a za dalje videćemo, jer sve odluke donosimo zajedno.

Naš tim sada očekjem meč sa Nemačkom

- Mnogo je teška grupa. Možda najteža do sada. Nemačka dva igrača igraju dobro, odličan je i dubl, a za se da je svaka pobeda bitna i da je svaki poen važan, rekao je Lajović.

