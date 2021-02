NADAL POKUŠAO DA IZBEGNE ODGOVOR, PA ONDA PLANUO: Novak je u pravu, imamo samo dve opcije! VIDEO

Nadal se u načelu složio da igračima nije lako da budu u karantinu na svakom turniru, ali je dodao i da je još mnogo toga nepoznato.

"Ne znam šta da kažem, ali ako ne grešim, ne vidim turnire u kojima moramo da budemo u karantinu u narednih nekoliko meseci. Jesam li u pravu ili grešim? Ima li takvog turnira da moramo u karantin pre igranja? Jer ako je tako, da, saglasan sam, međutim, morate da mi kažete da li imamo takav turnir", insistirao je Nadal u razgovoru sa novinarima.

Kada su mu objasnili da je sve hipotetički i da može da se dogodi da države traže karantin u slučaju vanrednih mera, Nadal je rekao kako će sve zavisiti od toga gde se igra.

"Iskreno, ovo je bio prvi turnir na kojem smo morali da budemo u karantinu. Nismo imali ništa slično pre toga. Možda donekle u Njujorku, ali nije bilo isto. Situacija je složena, svet je u teškoj poziciji. To je jasno. I Novak je potpuno u pravu kada kaže da su stvari u našem sportu teške jer vlade stalno menjaju pravila. Tako da je teško i predvideti šta će se dešavati. Ipak, imaju dve opcije. To je da prekinemo sezonu ili da nastavimo. Moje lično osećanje je da je teško za igrače da na svakom događaju budu u balonu, mnogi imaju porodice sa kojima ne mogu da budu, tako da to sve čini još složenijim, zar ne?", kaže Nadal.

On ipak dodaje da je bolje nastaviti sezonu.

"S druge strane, ako prekinemo takmičlenje, pitanje je kako i gde bismo se vratili, mnogi poslovi bi trpeli. Ne bi bio problem samo za igrače. Mnogi žive od oog sporta. Ako opet stanemo, mnogi će patiti, zar ne? Zato mislim da nam treba malo vremena da razmislimo o svemu. Moramo naravno i da zaštitimo igrače. Da nađemo način da zaštitimo renking, da ih ne silimo da igraju sto odsto jer je situacija veoma složena i mnogi zavise od zemalaja iz kojih dolaze. To je to. Moramo da nađemo rešenja da se prilagodimo teškim vremenima. Ne samo mi, već ceo svet. Ovde smo da nađemo rešenja, ali moramo da budemo i zahvalni što možemo da radimo ovo što radimo", zaključio je Rafa.

Kurir sport / Vuk Brajović

Kurir