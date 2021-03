MUGURUZA PRVI PUT ŠAMPIONKA DUBAIJA: Nekadašnja prva igračica sveta osvojila Zlatni čajnik u Emiratu, prejaka za Krajčikovu! VIDEO

Nikad čudniji početak obeležio je finale WTA turnira u Dubaiju, uz avetinjski prazne tribine na kojima su na svojim mestima jedini bili članovi kraljevske porodice Dubaija i funkcioneri domaćeg teniskog saveza.

Naime, Čehinja Krajčikova je zatražila medicinsku intervenciju pred sam početak meča, jer joj se otvorio žulj na prstu posle zagrevanja – i umesto igračica, teniska javnost je posmatrala doktore u akciji na centralnom terenu Ejvijejšn Centra. Presedan na prvencu u finalu za obe igračice, ili možda poseban “damin gambit” Čehinje za protivnicu kojoj je trofej u Dubaiju bio itekako potreban da kruniše veoma uspešan prvi deo sezone – svejedno, meč počinje sa petnaestak minuta zakašnjenja.

Od samog starta je bilo jasno koliko je Španjolka želela da po prvi put osvoji trofej “u pustinji” – i po sjajnim potezima, ali i po enormnom broju grešaka, naročito iz forhenda – barometra važnosti meča i izvedene napetosti koja obuzme nekadašnju prvu igračicu WTA liste. No, znala je Muguruza da će srčanost biti odlučujući faktor u ovom finalu – i na svaku grešku je imala barem dva dobra poteza – uglavnom se oslanjanjući na strahovit bekhend i povremeno kombinaciju servisa i vinera. Krejčikova je radila ono što se od nje i očekivalo – tačnije, održavala se u meču kombinacijom solidne igre sa linije, “mešanjem” udaraca i otvaranjem terena kad god nije bila pod pritiskom protivnice. No, ono što je Čehinji u ovom finalu nedostajalo je dobar servis, i nemali broj puta je Muguruza uspevala da stekne važnu prednost u igri agresivnim riternima i osvajanjem terena posle pasivnih udaraca protivnice. U takvom “toboganu” od meča, Muguruza uspeva da osvoji prvi set u taj-brejku sa 7:6 (8:6) i potvrdi da je taman za takvu nijansu bila smernija suparnica na putu do konačne pobede.

Probala je Krejčikova da novom i sada sigurno namernom predugačkom pauzom između setova destabilizuje napetu Muguruzu, koja od tenzije nije mogla da sačeka da se protivnica vrati na teren na svojoj klupi, već je prestojala skoro celo vreme dok je Čehinja odsustvovala sa terena. Srećom, Garbinje nije “pregorela” u svojoj želi da igra opet počne, već je agresivnom igrom od starta došla do brejka, a onda ga uz dosta muke i nekoliko spašenih brejk lopti potvrdila sa 2:0. Iako će se pokazati da je to bio momenat koji je odlučio meč, i dalje je Muguruza pokazivala preteranu želju da što pre preuzme trofej iz ruku predstavnika kraljevske porodice Dubaija – prečesto grešeći iz forhenda i forsirajući rešenja koja su protiv iole opasnije protivnice mogla da joj se osvete. Da je nekoliko vinera za nju – odnosno nekoliko sićušnih promašaja za Čehinju – otišlo bukvalno koji deo santimetra na drugu stranu – Španjolka bi vratila svoju suparnicu u meč „ni krivu ni dužnu“, a onda bi joj evidentna prednost u svakom igračkom smislu iskliznula iz ruku – kao i toliko puta pre.

Srećom po nju – Krajčikova nije dovoljno verovala u svoju pobedu, što je donekle bilo razumljivo – jer definitivno nije imala igru za osvajanje trofeja – i Garbinje Muguruza pri vođstvu od 5:3 uspeva da konvertuje drugu meč loptu i upiše se u dvadeset godina dugu istoriju ovog izuzetnog turnira kao osvajačica „Zlatnog čajnika“. „Ništa nismo mogli da poželimo bolje od toga da ovakva izuzetna šampionka kao što je Garbinje Muguruza uđe u anale našeg turnira pobedom u godini koja je bila izazovna i za nas i za nju!“ konstatovao je Kolm Meklohlin, osnivač ovog turnira na svečanoj ceremoniji dodele trofeja u WTA konkurenciji – koja je samo na televiziji podsećala na grandioznu predstavu iz prethodnih godina.

„Ponosna sam na ovaj lepi trofej, koji delim sa svojim celim timom. Posebno sam zahvalna svojoj trenerki Končiti Martinez, čije iskustvo i komunikacijsko umeće me je pripremilo za dobre rezultate koje postižem u poslednje vreme – konačno krunisane pobedom u Dubaiju. Uz nju sam mnogo mirnija, imam više verovanja u sebe i mentalnu snagu da ostanem fokusirana na konačni cilj,“ rekla je posle pobede Muguruza.

„Ovaj deo turneje je bio veoma izazovan i van terena – usled okolnosti u kojima smo primorane da putujemo, treniramo i takmičimo se – i to čini ovaj trofej još važnijim. Uopšte nije lako igrati protiv igračice sa kojom niste nikada ni trenirali, a kamoli igrali – a da je pritom tako veliki borac. U meču dve najbolje igračice u nedelji turnira sve je moguće, a kada ne poznajete protivnicu niste sigurni kako bi trebali da anticipirate tok igre – i jedino što vam preostaje je da se uzdate u svoje atribute. Srećom, moja vera u sebe i svoju igru većeras je bila jaka – i veoma sam radosna što sam posle dugo vremena ponovo na pobedničkom postolju!“ zaključila je šampionka iz Španije.

Time je spuštena zavesa na ovogodišnji WTA turnir serije 1000 u Dubaiju – koja će se ponovo širom otvoriti kada neki od najboljih tenisera sveta budu otpočeli svoje takmičenje na dvadeset devetom izdanju ATP turnira serije 500. Nadamo se da će Srbija imati razloga da se raduje uspesima svojih asova Lajovića, Krajinovića i Troickog u narednim danima uživanja u tenisu iz njegove bliskoistočne predstonice.

