NEVEROVATNO, OVO JE NAJTEŽE URADITI U TENISU! Zverev posle pobede nad Nadalom: Jedan od najvećih uspeha u karijeri

Nemac je posle meča poručio da mu je ovo jedna od najvećih pobeda u karijeri jer pobedi Nadala na šljaci i to u njegovom gradu uopšte nije lako.

"Sigurno jedna od najvećih pobeda u mojoj karijeri. Pobediti a šljaci protiv Rafe, to je najteže uraditi u našem sportu. Posebno pobediti u njegovoj kući, to je neverovatno. Ali nije gotovo, sledi meč protiv Dominika", rekao je Zverev, a potom istakao ključni momenat za prevagu u ovom susretu:

"Možda je to promašen forhend na brejk lopti na 4:3, to je prebacilo momenat, tada sam podigao agresivnost. Poen po poen i posle toga sam se osećao dobro na terenu. A kada se osećam dobro, onda sam veoma nezgodan".

foto: AP

U polufinalu će Zverev igrati protiv Dominika Tima, a još se pamti njihovih pet setova iz finala US opena.

Tada je Zverev imao 2:0 u setovima, ali je izgubio sa 3:2.

"Znam da to mogu da uradim. Svi se sećaju finala US opena, ja se i te kako toga sećam. I dalje će to biti u mojim mislima sutra kada budem igrao, ali verujem da mogu da pobedim", zaključio je Zverev.

