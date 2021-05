ĐOKOVIĆ PROSLE SJAJNOG MEČA PORUČIO: I nisam nešto umoran, nadam se drugoj pobedi danas

Đoković je do pobede protiv petog tenisera sveta stigao posle tri sata i 16 minuta igre.

- Mnogo stvari bi mogao da kažem o ova dva dana. Izgledalo je kao da smo igrali dva meča, a to zapravo i jesmo . On je juče bio bolji, bolje je i danas počeo, nekako sam uspeo da sačuvam nerve i vratim servis. Međutim, u drugom i trećem setu sam važne poene osvojio i zbog podrške publike koja je bila izvanredna. Sjajno je igrati pred navijačima. Bilo je malo i sreće, mentalne snage, ali i prave taktike. Jedan udarac, ne poen, već jedan udarac je odlučivao pobednika, tako da sam srećan zbog pobede - započeo je Novak.

Upitan je bio i za ceo tok meča, a pohvalio je i Cicipasa.

- Mnogo sam morao da se namučim do poslednjeg trenutka. Nisam znao da li ću pobediti, ali sam verovao da mogu. Uvek morate da se nadate do kraja, Bog na kraju odlučuje ko pobeđuje. On je dobro igrao, u izuzetnoj je formi. Osvojio je Monte Karlo, došao je posle finala u Barseloni. Dobro je počeo, ali juče je bio bolji. Sasvim drugačiji uslovi nego danas. Odskok lopte je bio drugačiji, danas je to bilo i te kako sporije. Ovo je najteži meč za mene u godini za sada.

Otkrio je i kako je našao energiju za sve.

- Morate da nađete energiju, jednostavno morate jer ćete da ispadnete. Zato i jesam ovde, tako i treniram. Nisam igrao mnogo mečeva ove sezone, tako da se i ne osećam se nešto umorno. Videćemo kako će to biti kasnije, ali nadam se da ću ostvariti drugu pobedu danas - podvukao je Novak.

On će se za plasman u finale Rima boriti sa Italijanom Lorencom Sonegom, koji je slavio protiv sedmog na svetu, Rusa Andreja Rubljova sa 3:6, 6:4, 6:3.

