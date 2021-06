LJUDI, DA LI JE OVO MOGUĆE? Džon Mekinro nahvalio Novaka Đokovića kao NIKADA DO SAD! OVE reči dugo će odzvanjati u Noletovim ušima

Legendarni američki teniser Džon Mekinro je neko ko je često znao da kritikuje i omalovažava ono što radi srpski teniser Novak Đoković.

Ipak, kako svetski broj jedan postaje sve više superioran tako i bivši najbolji igrač sveta menja ploču.

foto: EPA/LUKAS COCH

Mekinro smatra da Đoković posle osvajanja Australijan opena i Rolan Garosa može da dođe do trofeja i na preostala dva Gren Slema (Vimbldon i Ju-Es open), ali i da donese Srbiji zlato na Olimpijskim igrama.

- On je najbolji igrač svih vremena na betonu. Ako ostane zdrav, ima šanse da osvoji zlatni slem. To ujedno znači da će ići u Tokio, što je fenomenalno za Srbiju. Pitao sam se hoće li to uraditi. Činjenica da hoće, pokazuje koliko veruje da može da osvoji zlato - rekao je Mekinro.

foto: Profimedia

Osvajač sedam Gren Slem titula smatra da problem srpskom asu može da napravi samo fizička priprema.

- Najveća prerpeka moglo bi da mu bude fizičko stanje. Sada je na pola puta. Izgledao je fenomenalno u Parizu. Osvojio je najteži turnir za njega - zaključio je 62-godišnji Amerikanac.

Podsetimo, Đoković u ponedeljak kreže u odbranu trofeja na Vimbldonu, a prvi protivnik će mu biti mladi Britanac Džek Drejper.

Kurir sport