ISTORIJSKO OBRAĆANJE NOVAKA ĐOKOVIĆA: Dolazim iz zemlje u kojoj je bio RAT, znam šta je SIROMAŠTVO! VIDEO

Novak i Vasek su to učinili kao osnivači PTPA, Acocijacije profesionalnih teniskih igrača, dok je Adam Leri je izvršni direktor ove neprofitne organizacije sa sedištem u Kanadi.

ATP je napao Novaka da želi da „podeli“ tenis i u strahu je od toga da će im igrači okrenuti leđa.

TOK OBRAĆANJA:

- Novak vrlo dobro zna šta je siromaštvo.

" Dolazim iz zemlje u kojoj je bio rat, znam šta znači kada imaš malo i kada napreduješ, znam kako je teniserima koji su slabije rangirani... Jedino što imamo od ovoga je što želimo da ostavimo organizaciju za generacije koje dolaze, da ostavimo to njima u amanet"

- Đoković je naglasio da sve što radi, radi iz srca i najbolje namere.

" Zbog mog renkinka i zbog toga što se moj glas čuje bolje nego da sam slabije rangiran - trudim se da pomognem drugima koji nemaju tu mogućnost...",Mnogo puta mi su se stvari obile o glavu... Energija, oporavak i druge stvari, ali gledajući iz šire perspektive - ne žalim ni zbog čega. Ne žalim jer znam da to radim iz srca, a kao jedan od najboljih tenisera verujem da imam odgovornost, kao i Pospišil, znam da moram da pomognem i generacijama koje dolaze", rekao je Đoković.

- Svestan je da samo mali broj tenisera može da živi od tenisa.

"Mali broj tenisera može da zarađuje od tenisa, a to je treći najpopularniji sport na svetu i to me brine. Probao sam da budem deo ATP saveta igrača kako bih pomogao, ali bih uvek udarao u zid. Pravili smo male korake napred, pa unazad, bilo je frustrirajuće za mene jer nisam mogao da napravim razliku kakvu sam želeo. To je razlog zbog kog smo probali na drugačiji način, van sistema, i zato prethodne generacije nisu mogle".

- Đoković je govorio tome da su se vremena promenila.

"Razlika je u tome što se 1972. godine ATP osnovan kao unija igrača, a sada to nije. Velika je razlika, postoji partnerstvo 50-50 na papiru... Potrebna nam je transparentnost na svim nivoima i pošto sam bio u ATP savetu igrača, video sam da je sistem takav da je nemoguće napraviti razliku poput povećanje finansijskog udela za igrače"Kada vidite kako funkcioniše sistem, onda vidite da igrači nisu predstavljani na način na koji zaslužuju", rekao je srpski teniser.

- Inspirisao ga je Nikola Pilić.

"PTPA predstavlja igrače i želi fer uslove za sve, da bude transparentna. Bio sam član saveta ATP igrača, bio sam zatvorenik tog saveta, delio sam tu ulogu. Probali smo tradicionalnim načinom, a sada i drugačijim da napravimo razliku za igrače. Ništa nije garantovano, mi smo mlada organizacija koja uči, voleli bismo da što više igrača bude u ovoj organizaciji, treba nam vaša pomoć, da prepoznate zašto smo osnovani...", rekao je Đoković i dodao:

"Niki Pilić me je inspirisao, on je osnovao ATP, bio je moj trener i mentor, čuo sam mnogo priča o njemu, o tome kako igrači moraju da se ujedine"

- Đoković je naglasio da nije protiv ATP organizacije.

"Ne idemo protiv ATP, želimo da sarađujemo sa njima... Videli ste kako to funkcioniše u NBA, tako bismo i mi želeli", dodao je Đoković.

- Novak se najpre zahvalio Vaseku Pospišili sa kojim je zajedno osnovao ovu organizaciju i govorio o tome šta je cilj iste.

"Zahvalio bih se Vaseku, PTPA će postati zvanična organizacija čiji će cilj biti da zastupamo igrače i igračice svih doba. Hvala savetnicima i timovima za komunikaciju. Napravili smo nešto čime smo veoma ponosni. Jedina svrha PTPA je da zastupa igrače i omogući im fer i korektne uslove da budu prihvaćeni u sistemu. Deo sam igračkog saveta desetak godina. Pokušali smo na konvencionalan način i nekonvencionalan da napravimo razliku za igrače. Ništa nije garantovano. Nova smo, mlada organizacija koja uči u koraku. Potrebna nam je pomoć svih. Da prepoznate vrednost naše organizacije. Inspirisan sam mnogim igračima iz prošlosti. Slušao sam priče o igračima koji su se sastajali sa ciljem da transparentno i fer odlučuju o teniskom ekosistemu", rekao je Đoković

Novače, osvajač si AO i RG, sledi Vimbldon. Koliko ti je teško da se pored obaveza na terenu posvetiš i ovim stvarima?, usledilo je pitanje na konferenciji.

"Shvatio sam mnogo puta u poslednjih godina da je veliki nivo energije potreban za moj tenis. Iz šire perspektive, ne žalim što sam ovde sa vama i što sam u PTPA sa Vašekom. Ne žalim, jer znam da to radim iz dubine srca i kao top igrač osećam odgovornost. Nas dvojica ne brinemo o našoj egzistenciji, blagosloveni smo, ali slabo rangirani igrači bi mogli da profitiraju više i da više žive od tenisa. Pokušao sam da budem deo saveta igrača da dam svoj doprinos, ali sam udarao u zid. Pravili smo male korake napred i više koraka unazad i shvatio sam da je bilo frustirajuće. To je najveći razlog što smo Vašek i ja želeli to da uradimo izvan 'te kutije'. To je možda razlog zašto dosadašnje generacije nisu uspele da se izbore za svoje pravo. Teško nam je da napravimo ovaj korak i preuzmemo odgovornost i budemo u potpunosti aktivni u ovome. Ali drago mi je što sa ove pozicije na rankingu moj glas se mnogo dalje čuje i trudim se da taj glas iskoristim", rekao je Đoković i dodao:

"Osećam da entuzijazam i podrška ostalih igrača i pokušavamo da tu energiju prenesemo na ovaj rad. Lično sam bio u različitim 'cipelama' i situacijama, kao organizator turnira, član saveta igrača, iz ratom zahvaćene države. Osećam tačno kako se se osećaju slabije rangirani igrači. Ovo je nasleđe i moramo da iniciramo nešto. Imamo veliku priliku i ne želimo da je propustimo, da izgradimo nešto novo za buduće generacije. Osećamo da će nešto veliko izaći iz ovoga".

U završnoj reči je istakao da je ovo prava inicijativa.

"Iz mog ličnog iskustva iz Saveta igrača, tamo nismo imali punu transparentnost, a to je ono što mi ovde tražimo. Mnogo je detalja iza zatvorenih vrata i mnogo stvari igrači ne mogu da promene. Sistem će reći da imate savet igrača i njega je izabrao veliki broj igrača i ja to razumem, jer sam bio član punu deceniju. Ali to je u teoriji, a u realnosti nije tako. Zato je PTPA tu da bi igrači shvatili da se za njih radi više kako bi bili zadovoljni i dobijali više informacija nego do sada. Ne radi se samo o Vašeku i meni, već o igračima, stotinama njih, koji su sa PTPA. Nikada nećemo saznati kakav će PTPA biti dok se ne izvrše određeni koraci. Želimo da sarađujemo, sa organizatorima turnira, predsednikom ATP, WTA, želimo da radimo sa svima. To je naš cilj. Teško je pričati o svemu ovome, cela noć ne bi bila dovoljna, ali ljudi koji podržavaju tenis će prepoznati da je ova inicijativa prava inicijativa", završio je Đoković izlaganje.

Konferencija je trebalo da počne u 21:30 ali je kasnila desetak minuta.

