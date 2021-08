OSTALA SAM ŠOKIRANA NISAM NIŠTA ODGOVORILA – O BOŽE DA LI JE STVARNO TO REKAO! Švajcarska teniserka o susretu sa Federerom

„Jednom na US openu se desilo nešto smešno između nas. Mislim da je to bilo 2018, bilo je to pred poslednji meč kvalifikacija za mene. Izlazila sam iz svlačionice u jedan jako uzak hodnik, a on je dolazio iz suprotnog smera sa, ne ne šalim se, četiri ili pet kamera. Nisam želela da smetam, pa sam se sklonila sa strane“, prisetila se Tajhman i nastavila:

„Dok je prolazio pored mene rekao mi je: 'Srećno', na nekom švajcarsko-nemačkom. Ostala sam šokirana. Nisam mu ništa odgovorila. Samo sam razmišljala: 'O moj Bože, da li mi je stvarno to rekao?!“.

Pored nje je u tom trenutku bila mnogo iskusnija sunarodnica Peti Šnajder, koja je uspela da obuzda strasti mlađe koleginice.

„Čekala sam sa njom, i ona je igrala poslednje kolo kvalifikacija te godine. Rekla sam joj: 'Peti, ovo se desilo!', a onda mi je odgovorila da se opustim, da je sve u redu. On je onda ponovo prošao i ponovo nam obema rekao: 'Srećno!'. Pogledala sam, mislila sam da je ovo sada već nemoguće. Da li sam već izgubila? Te godine sam se čak i kvalifikovala...“, uz smeh je prokomentarisala Tajhman i dodala:

„Rodžer mi je dvaput poželeo sreću. Bila sam u fazonu, dobro, to je to. To je znak“.

Kurir sport